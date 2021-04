LE MAK EST UNE ECOLE DE FORMATION POLITIQUE, LA PLUS NOBLE QUI SOIT, SUREMENT PAS UNE ECOLE DE FORMATION TERRORISTE, VILE, CRIMINELLE !!!

KABYLIE (SIWEL) — Les repris de justice, les dealers, les psychopathes, sans oublier les bénéficiaires des pensions de la honte, celles obtenues sur le dos des 128 martyrs du printemps kabyle de 2001, sont depuis longtemps, toute personne sensée le sait, les taupes des services de l’insécurité algérienne, au sein de la Kabylie. Ils le sont pour les misérables contreparties données par la mafia au pouvoir, soit les libérations accordées malgré leurs crimes, la tranquillité pour commettre en toute impunité leurs actes délictueux, sans compter ces pitoyables sommes d’argent facilement obtenues. Ce sont dans un sens métaphorique, les« boites noires » du pouvoir qui enregistrent le moindre fait et geste, ou propos engagé à son singulier préjudice.

Ces mouchards ambulants sont, d’ailleurs, omniprésents dans les endroits les plus fréquentés par le public (cafés, bars, arrêts de bus… etc). De plus, ils infiltrent particulièrement les comités de villages, les associations culturelles, en réalité tout lieu rassembleur en lien avec la cohésion de la société kabyle. Ce qui est le plus terrible avec ces faits, c’est qu’ils assistent aux événements et actions consacrés pour établir le meilleur ordre social compatible avec les valeurs kabyles, celles-ci basées sur l’anti-débauche, alors que leur comportement quotidien contredit complètement cela !!!

N’est-ce pas une conjoncture prompte à susciter l’étonnement ? Peut-on réellement chercher à contribuer à des projets sociaux contredisant ou condamnant sa propre conduite, au sein de la société même ?

La réponse est claire, ces gens n’ont pas le choix, ils sont forcés à être ceux qu’ils ne sont pas réellement. Leurs missions au sein de ce genre d’organisations sont claires comme de l’eau de roche, ce n’est jamais pour motif de réintégration, mais plutôt, pour transmettre la moindre information qui pourrait être utile à leurs chefs de l’ombre.

Grâce à eux, les autorités compétentes algéro-coloniales lèvent les voiles sur nos activités sociales, politiques internes de nos propres villages. Grâce à eux aussi, ce sont ces mêmes autorités qui décident du sort des citoyens, s’ils sont bons ou mauvais, s’ils doivent faire partie ou non des structures internes aux villages, cela normalement devant concerner uniquement les intérêts des villageois eux-mêmes.

Petite parenthèse, la société Kabyle est réputée pour ces valeurs sociales un peu particulières à travers le monde. C’est une autorité qui n’a jamais construit de prisons, mais qui a des règles restreintes s’appliquant contre les individus enfreignant l’ordre publique établi par les assemblées générales. Elle ne ferme jamais ses portes à un mauvais citoyen qui pourrait désirer regagner sa place au sein de la société.

En conclusion, c’est une société tolérante au sens propre du terme, malgré les discriminations, infiltrations subies par nos structures traditionnelles villageoises comme notre mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK).

Parenthèse refermée, le pouvoir algérien a poussé scrupuleusement un dealer de drogue, Noureddine Heddar, pour qu’il avoue son appartenance au mouvement, et des activités terroristes au sein de l’organisation makiste, sachant que, depuis plus de vingt ans d’existence, le MAK n’a jamais appelé à la violence, ni à un quelconque acte qui pourrait introduire le peuple Kabyle dans un conflit armé, avec n’importe quel corps armé au monde.

Nos idées sont pacifiques et demeureront ainsi, jusqu’au jour où notre liberté dardera ses rayons comme le soleil brillant dans le ciel. Nous savons qu’il existe encore, au sein de notre société, un tas de gens à l’image de ce « Noureddine Heddar », nous ne sommes pas une société parfaite, mais quoi qu’il en soit, vous ne pourrez pas nous détruire, et l’Histoire le retiendra un jour.

Nous sommes un noyau d’intellectuels, de gens bien élevés, pacifiques et déterminés. Si vous êtes en quête de la réintégration sociale, il n’y a que la Kabylie de demain qui pourra vous offrir cette opportunité, l’Algérie, par contre, vous exploite au détriment de vos intérêts, de votre mère patrie.

Réveillez-vous !!!

Pour finir, nous tenons à informer cette catégorie d’acolytes du pouvoir algérien, que le MAK leur restera définitivement étranger, et qu’à ce titre, il ne sert à rien qu’ils viennent frapper à nos portes pour se faire bien voir, ou essayent d’en tourner les poignets pour s’y introduire. Niet c’est niet !!!

AVR 21