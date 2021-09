LE FRÈRE ET LE COUSIN DE DJAMEL IKNI CONVOQUÉS PAR LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE À VGAYET

VGAYET (SIWEL) — Le frère et le cousin de Djamel Ikni, le militant Kabyle de toutes les bonnes causes emprisonné injustement à Alger, sont convoqués par la police coloniale Algérienne à se présenter au commissariat central de Vgayet.

L’algérie coloniale n’a plus de limites dans sa répression et dans ses atteintes aux droits fondamentaux de l’homme, aucune manifestation n’est désormais possible, même pour se solidariser avec son frère. Halte au colonialisme algérien en Kabylie .Liberté pour Djamel Ikni.

Liberté pour tous les prisonniers politiques Kabyles.

SIWEL 081625 SEP 21