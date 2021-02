LE FFS : LA TRAHISON SE CONCRÉTISE

KABYLIE (SIWEL) — Fini le suspens qui entoure la position du FFS, parti fondé par Ait Ahmed, qui avait organisé une opposition armée contre ce système colonial en 1963. Le FFS s’est positionné du côté du minuscule lièvre islamiste Bengrina et de l’insignifiant parti Djil Djadid, parti satellite du pouvoir colonial créé par l’inconnu Djilali Sofiane afin de se préparer aux législatives.

Le FFS a osé la trahison en étant, aujourd’hui, l’hôte d’un président marionnette, décrié par la population kabyle, dépourvu de légitimité et de crédibilité, désigné par la mafia politico financière arabo islamiste. Cet acte de trahison ne peut être que l’œuvre de responsables amateurs en politique, missionnés par le pouvoir, qui n’ont pour objectifs que de se remplir les poches avec les miettes d’un pouvoir dictatorial qui a assassiné, exilé, violé, torturé et emprisonné de nombreux hommes et femmes de valeur. Cette position, qualifiée de choquante par l’écrasante majorité de kabyles, survient après moult incarcérations arbitraires de militants innocents kabyles. Cette trahison est concrétisée au moment où Walid Nekiche est violé dans les commissariats du pouvoir colonial, au moment où Lounès Hamzi et d’autres croupissent dans les geôles sombres du système mafieux, au moment où Sofiane Ouali et d’autres sont convoqués pour comparaître injustement devant les tribunaux d’un colonisateur qui adopte depuis longtemps la politique de zéro kabyles.

Les tractations du FFS ont commencé depuis que l’actuelle direction est parachutée à la tête du parti. Pouvoir manipuler un parti en un temps record et lui faire imposer des choix suicidaires qui vont à l’encontre des kabyles, qui aspirent au recouvrement de l’indépendance de la Kabylie, ne peut être que l’œuvre d’un mandaté par un pouvoir criminel pour accomplir une ignoble mission consistant à diviser les kabyles afin de mener une partie à la participation aux élections prochaines qui se profilent à l’horizon. Avec cette trahison, le FFS veut rééditer le scénario de 2002, où il a décidé de participer aux élections municipales malgré le rejet massif du scrutin par le mouvement citoyen kabyle de l’époque, né suite à l’assassinat du jeune Guermah Massinissa dans la brigade de gendarmerie de At Douala en 2021 avec une rafale d’un Kalachinkov et suite à l’assassinat de 128 jeunes kabyles par des balles réelles tirées souvent à bout pourtant par ces mêmes gendarmes coloniaux nourris de racisme et de haine envers tout ce qui est kabyle. « Le FFS se trompe certainement du peuple kabyle. Les kabyles, mûris et aguerris par les trahisons passées, sont déterminés, plus que jamais, à en découdre avec ce système et ses partis satellites qui empêchent l’avènement d’un État Kabyle, seule issue pour la sauvegarde de notre identité et la garantie du progrès et de la prospérité pour les kabyles » promet Said, ancien militant du FFS devenu indépendantiste.

Youva Amazigh

