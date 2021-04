LE DEVOIR S’ACCOMPLIT EN KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) —Dans les trois métropoles de la Kabylie, les Kabyles ont répondu favorablement à l’appel du MAK pour rejoindre massivement les marches commémoratives des printemps Kabyles, et pour seul objectif l’indépendance de la Kabylie.

Tizi Wezzu ( Coordination régionale Ouest du MAK):

Une réussite écrasante, et un coup fatal pour le pouvoir colonial d’alger, des milliers de Kabyles, homme, femmes, vieux et enfants ont investi les rues vêtues des couleurs de notre Kabylie, tous pour un seul but l’indépendance de la Kabylie et la libération du président de la coordination régionale Ouest du MAK Lounes Hamzi et Djamal Azaim, qui croupissent dans les geôles du pouvoir colonial d’alger. Une démonstration de force magistrale des militantes et militants du MAK qui ont réussi à franchir tout les obstacles et blocages, et éviter les pièges tendus par les services du désordre et de l’insécurité. Ces serviteurs du pouvoir autoritaire d’alger qui, comme d’habitude ont arrêté une trentaine de militants, et agressé une dizaine qui ont été directement à l’hôpital.

Tuviret ( Coordination régionale Sud du MAK):

Iwaqquren le coeur battant de la Kabylie et du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, homme, femme, vieille sont tous sortis, et ont tous marchés sur un seul pas, criant une seule voix Timunent i Teqbaylit. Et les portraits de Lounes Hamzi et Djamal Azaim ont été présents en force.

Vgayet d rruḥ n Leqbayel ( Coordination régionale Est du MAK): La route menant de Targa Uzemmur vers la placette Said Mekbel, était innondé de drapeaux Kabyles, de portrait de Lounes Hamzi et Djamal Azaim, et des slogans purement indépendantistes, et autres rendant hommage à nos immortels martyrs assassinés lâchement par le pouvoir barbare algérien. La marche a été suivie d’une prise de parole où le discours tournait autour de la montée de la cadence de la répression en Kabylie face à l’avancement de notre projet pour l’indépendance de la Kabylie.

Un grand merci aux militantes et aux militants qui ont veillé à la réussite de ces grandiose et honorables marche. Un merci spécial aux Kabyles fidèle à la Kabylie et son indépendance qui ont rejoint les marches, et ont répondu avec un grand OUI à l’appel du MAK.

Vivement l’indépendance de notre belle et rebelle Kabylie.

SIWEL 201735 AVR 21