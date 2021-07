KABYLIE (SIWEL) — Le collectif d’avocats des indépendantistes ont du pain sur la planche, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, les arrestations prennent de l’ampleur chaque jour un peu plus, cela concerne les plus emblématiques jusqu’au moins connus d’entre eux.

Et en l’occurrence, Lxudir Bouchlaghem, un militant bien connu par ceux qui suivent le combat du peuple kabyle pour son autodétermination. Régulièrement, il fait des Lives sur les réseaux sociaux, il participe à des manifestations et surtout dit ouvertement ce qu’il pense de cette Algérie coloniale, privatrice de dignité, de liberté et adepte de répression quand ce n’est pas d’abus en tout genre. Ses mots simples, venant du cœur rejoignent ce que beaucoup d’amoureux du projet d’une Kabylie libre et indépendante ressentent.

Le 14 juillet, justement, Maître Kader Houali a rendu compte de la situation de Lxudir incarcéré depuis le 14 juin 2021, à la prison d’Oran centre. Il s’est déplacé auprès de celui-ci et tient à nous faire savoir ce qu’il en est du moral et de l’état de santé du militant pacifique, en dépit des 7 chefs d’accusation retenus contre lui ainsi que deux autres Kabyles, détenus d’opinion et notamment, le plus risible d’entre tous, adhésion à un groupe terroriste. Bien évidemment, le MAK en personne !!!

L’injustice, la maltraitance et l’arbitraire dont il est victime ne sont pas arrivés à saper son moral, ni à le faire reculer dans sa conviction que notre combat est juste. Maitre Houali a pu constater avec soulagement que Lxudir résiste et reste positif face à cette aberration dans laquelle il se trouve actuellement.

Il a tenu d’ailleurs à ce que l’avocat remercie, en son nom, les citoyens s’étant mobilisés et ayant manifesté à son égard et les autres détenus de la solidarité en ce qui concerne leur libération. Le militant espère que cette dynamique ne faiblira pas, au contraire qu’elle sera maintenue jusqu’à la libération de tous ceux qui sont incarcérés injustement !

Propos recueillis auprès de Maître Kader Houali du barreau de Tizi Wezzu.

SIWEL 181715 JUIL 21