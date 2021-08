LE CHERCHEUR ISRAÉLIEN EDY COHEN ATTAQUE ET SE MOQUE DE L’ALGÉRIE

Edy Cohen, écrivain et chercheur israélien, lance une campagne quotidienne sur son compte Twitter contre l’Algérie, attaquant son régime militaire et défendant le Royaume du Maroc.

Cohen, le controversé, a écrit dans un tweet : « Urgent .. Après avoir étudié la cause juste de la Kabylie, j’ai décidé de soutenir fermement l’indépendance de l’Etat kabyle dans le nord de l’Algérie et d’accorder la liberté et l’autodétermination au peuple kabyle. Bientôt, si Dieu le veut, l’Etat kabyle sera un état souverain et indépendant », un tweet qui a provoqué la colère de ses abonnés algériens, et dont les échos sont arrivés au régime militaire algérien, surtout que l’auteur de ce tweet était le conseiller de l’ancien premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.

Edy avait prédit auparavant, dans de précédents tweets, de nombreux événements qui se sont déroulés sur le terrain, dont la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, le Maroc et Israël.

Dans un autre tweet, Cohen a accusé le régime algérien d’avoir déclenché des incendies dans la région de la “Kabylie”, qui revendique son autonomie et son indépendance, et il s’est moqué de l’incapacité du régime algérien à éteindre les feux de forêts qui ont ravagé une grande partie du nord du pays, alors qu’ils déclarent vouloir libérer la Palestine ; “Ils ne peuvent pas éteindre un incendie et ils veulent libérer tout un pays”, a-t-il déclaré dans un tweet sarcastique qui a provoqué un tollé chez les utilisateurs de Twitter.

Concernant la libération de la Palestine, Cohen avait précédemment écrit dans un précédent tweet : « Urgent : une légion d’Algérie est en route pour libérer la Palestine, et l’armée israélienne remet ses armes par peur de combattre… J’espère que vous n’avez pas cru cette nouvelle ! », considérant que la moitié du peuple algérien ne rêve que d’immigrer et de partir en France.

Cohen, dont les origines remontent aux juifs du Liban, a toujours exprimé son soutien pour le Maroc ; il a précisé dans une publication qu’Israël soutiendra toujours le Royaume, qu’il soit oppresseur ou opprimé, et il avait également exprimé, dans un précédent tweet, le soutien de son pays et des Etats-Unis à la cause du Sahara marocain.

Source: https://www.moroccojewishtimes.com/2021/08/19/le-chercheur-israelien-edy-cohen-attaque-et-se-moque-de-lalgerie/

SIWEL 232205 AOU 21