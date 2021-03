LE CARTEL ARABO-ISLAMISTE D’EL-MOURADIA AUX ALGÉRIENS : DORÉNAVANT CE SERA COMME AVANT MAIS EN PIRE

KABYLIE (SIWEL) — Comme pour la présidentielle du 12/12/2019, le cartel militaire arabo-islamiste a choisi la date du 12 pour les législatives de juin 2021. Une date qui semble désormais être pour lui une date fétiche. Est-ce aussi un clin d’œil machiavélique à l’élection présidentielle et au référendum menacés alors de boycott, mais passée comme une lettre à la poste ainsi qu’il en sera pour les législatives, entend-t-il, sûr de sa spécialité dans la fraude et le passage en force !?

Ceux qui appelaient au refus de ces élections et criaient, à l’époque, à l’illégitimité de la potiche imposée, sont actuellement les premiers à s’aligner en rond d’oignon autour de cette marionnette.

La rente, même amenuisée, garde son attractivité. Les casseroles et les passés parentaux douteux de certains parmi eux complètent la donne du chantage. Certains glorifient la junte maintenant.

La nouvelle révision du Code électoral et la loi relative aux partis sont données en pâture à qui veut bien se donner un semblant de légalité et y fourrer son nez pendant que la grosse affaire est déjà traitée en amont. La liste des nouveaux députés est déjà prête.

Pour « moraliser la vie politique » (sic) dixit la potiche et tenter d’effacer l’effet Tliba, le député qui a tout balancé sur la « Chkara », un système d’achat à coups de millions de dinars, de sièges de député dont il a usé, la junte fait encore mieux.

Puisque les sièges s’achètent autant acheter et façonner à sa convenance les députés se dit-elle. Et d’une pierre deux coups, toujours dans la continuité de sa feuille de route, après avoir dissous l’assemblée nationale, Tebboune souhaite « ouvrir ses portes à la jeunesse » invitant les jeunes de moins de 35 ans à se porter candidat à la députation, même, à les aider dans le financement de leur campagne électorale.

En parallèle, Nazih Berramadane, le conseiller du président chargé des organisations de la société civile et de la communauté à l’étranger a lancé son collectif « Appel de la patrie » (sic). Il est Chargé de tisser la toile d’araignée pour « développer le processus de communication entre les acteurs de la société civile et les institutions de l’État », un maillage qui servira de base à l’embrigadement des jeunes et forcément à la création d’un parti proche de la marionnette.

Les dents longues. Alors que le cartel d’Alger n’a pas encore répondu officiellement aux condamnations des ONG de défense des Droits Humains et à celles plus importantes, institutionnelles, du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, Berramadane, dépassant ses prérogatives et supplantant même le ministre des affaires étrangères Boukadoum, a déclaré que « les marches pacifiques organisées à travers certaines wilayas viennent démentir le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur l’interdiction aux citoyens de sortir dans la rue pour s’exprimer » (sic).

Un raccourci mesquin et perfide pour biaiser, en vain, la condamnation du Haut-Commissariat, qui porte sur des faits graves et condamnables. Exactement, sur la répression, les arrestations, les emprisonnements arbitraires et plus grave encore sur les cas de torture et de viol que le cartel d’Alger se doit de cesser avant que l’ONU ne l’y oblige. Cette bande de brigands a signé et ratifié les conventions de l’ONU portant sur les Droits Humains et elle doit donc cesser de violer sa signature.

Ce conseiller sillonnant les villes du pays depuis cet été à la rencontre des associations et des collectifs de la société civile, la junte a eu tout le loisir de rajeunir sa clientèle que l’on retrouvera bientôt dans les travées de l’assemblée nationale de ce pays appelé « Algérie » créé par la France.

Le bal des faux-derches a commencé à El Mouradia, repaire du cartel. Les élections se suivent et se ressemblent et le rondo final est connu. Sans préjuger du deal entre le vieux parti dans la soumission et la bande de voyous, qui ferait accroire à une participation de la Kabylie à ces élections, suite à cette rencontre de la honte, en Kabylie Ulac l’vote Ulac !. La junte a tant besoin de cette étiquette Kabyle à apposer sur l’urne pour valider devant l’opinion internationale, des élections à travers tout le territoire national dont elle ignore l’opinion de ses habitants.

Pour le cartel d’El Mouradia même avec les scenarii des présidentielles et du référendum passés en force, qui ont fini par assommer le pays et ramener dans leur giron ceux qui les déclarent illégitimes, la donne politique est plus que labile. La junte s’est montrée ennemie même des algériens qu’elle menace de déchéance de leur nationalité, en somme les dénuder, ce qu’aucun pays au monde en état de paix n’a fait sinon dans des cas précis de terrorisme et de trahison essentiellement pour les binationaux.

La crise économique avec des pans entiers d’algériens jetés dans la misère ainsi que la sortie les chacals de tous poils du bois, dans une guerre de pouvoir et non d’idéologie entre la junte et les islamistes aiguise toutes les convoitises.

L’idéologie arabo-islamiste est une constante immuable et inaliénable acquise et partagée, et par les algériens de la junte militaire et par les algériens islamistes.

La confusion entretenue sur l’objet même de cette guerre algéro-algérienne entre la junte et les islamistes à l’intérieur de cette agitation politique dite Hirak, qui laisserait accroire à une lutte pour le changement de système et pour la démocratie, un concept éludé dans tous les pays arabes et musulmans, est dans le but tragique de mêler la Kabylie à travers ses utopistes à une guerre qui la dépasse et dont elle est déjà le dindon de la farce. Au demeurant que peut changer la minorité démographique Kabyle colonisée et dominée face à la majorité incarnée par les algériens !?

Les échauffourées entre les islamistes et les dits démocrates à Vgayet (bougie), le vendredi 5 de ce mois, sont un avant-goût de l’importation de cette guerre algéro-algérienne sur le territoire Kabyle.

Les Kabyles vivent de plain-pied dans la Démocratie, la Laïcité, la Tolérance etc.., héritage et concepts propres à La3naya ancestrale portés par le serment Jma3limane. Des valeurs et une éthique civilisationnelles partagées avec les pays civilisés. Les Kabyles doivent les défendre, protéger et développer en leur sein, en Kabylie et seulement en Kabylie, sinon celle d’être rejetées et les Kabyles appréhendés comme expansionnistes par les algériens au demeurant à l’aise et en harmonie avec l’idéologie arabo-islamiste.

Les pays civilisés, États constitués et puissants, sont déjà confrontés avec des pertes en vie humaines et des atteintes même à leur civilisation, à cette idéologie arabo-islamiste avec ses pendants, fascistes, son terrorisme religieux, sa violence son rejet haineux des autres cultes etc.., que peuvent alors les Kabyles face à ce fascisme sinon de se détacher de cette « Algérie ». L’Indépendance est Vitale.

Les sujets arabo-islamistes de tous les pays arabes et musulmans, brimés par leurs dictateurs et autres Ayatollahs, de véritables Califes de fait, ont besoin de temps pour s’émanciper de la dictature et du fascisme inhérent à l’idéologie arabo-islamiste mais leur temps n’est pas celui des Kabyles, il en est même, chaque jour qui passe, un grand danger.

Laissons les morts enterrer leur morts et allons droit devant pour une Kabylie Libre et Indépendante qui a vocation à figurer parmi les Nations Civilisées et non pas à s’immiscer dans des guerres internes au pays arabo-islamistes où mêmes les grandes puissances y ont laissé des plumes.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 170910 MAR 21