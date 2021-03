L’AZA-ROUGE SOLIDARITÉ HÉRAULT A LANCÉ UNE ACTION DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES AU PROFIT D’ÉTUDIANTS MONTPELLIÉRAINS

MONTPELLIER (SIWEL) — L’Aza-Rouge Solidarité Hérault a initié le samedi 27 février 2021 une nouvelle action de solidarité consistant en la distribution de denrées alimentaires au profit d’étudiants Montpelliérains.

Cette jeune association, composée entièrement de bénévoles, fonctionne grâce à des aides individuelles, des dons de sympathisants et de certaines entreprises locales, qui par leur engagement ont permis de soulager de leurs difficultés une centaine d’étudiants en état de précarité.

Le projet Aza-Rouge solidarité Hérault est l’initiative d’une bande de potes kabyles sensibles à la détresse humaine. L’idée a été lancée il y a un an, en pleine pandémie de coronavirus, au moment où la France optait pour un confinement total avec tout l’impact négatif d’une telle mesure sur le quotidien de nombreux citoyens particulièrement les étudiants. Le noyau fondateur a été rejoint par des personnes de divers horizons, loin de toute idéologie, (tout le monde est le bienvenu pour donner et/ou recevoir).

La dignité humaine, au-delà de la race, de la religion ou du sexe, est au cœur de l’action de l’association. Le souci premier de ses membres est d’apporter, autant que faire se peut, une assistance à toutes celles et ceux qui en ont besoin, en ces durs moments de crise, et au-delà.

Il faut signaler ici le soutien et la contribution de commerçants locaux, à l’image de l’hôtel des Voyageurs et de l’hôtel Kalliste, et de fidèles bienfaiteurs, sans qui l’initiative humanitaire n’aurait pu se réaliser avec autant de succès.

SIWEL 052120 MAR 21