L’Aza-Rouge lance une collecte de fonds en faveur des détenus et militants kabyles et leurs familles

KABYLIE & DIASPORA (SIWEL) — En parallèle à ses actions sur le terrain notamment pour faire face à la pandémie du coronavirus, l’organisme humanitaire Aza-Rouge vient de lancer une collecte de fonds en faveur des militants indépendantistes kabyles victimes de la justice inique algérienne et de sa répression barbare.

Communiqué de l’Aza Rouge Solidaire du 06/02/2021 :

La répression pour délit d’opinion politique contre les militants pacifiques indépendantistes kabyles redouble de férocité. L’acharnement judiciaire inique étant à son paroxysme, il ne se passe pas un jour sans nouvelles convocations de la part de tribunaux aux ordres de la hiérarchie politico-militaire algérienne.

Lounes Hamzi et Djamel Azaim, pour ne citer qu’eux, sont en prison, d’autres sont en attente de procès ou de verdict.

En tant que citoyens épris de justice, en tant que militants des nobles et justes causes dont celle du peuple kabyle luttant pacifiquement pour recouvrer la souveraineté de sa mère patrie, la Kabylie, nous n’avons pas le droit de les laisser seuls, d’abandonner leur famille à leur sort. Ils se battent pour notre liberté et notre dignité collectives. Soyons toutes et tous solidaires.

Pour effectuer votre don, voici le lien de la collecte sur la plateforme Leetchi => https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-detenus-et-militants-kabyles-et-leurs-familles

Exil, le 06/02/2021

Amuqran At Ccix,

Président de l’Aza-Rouge Solidaire

SIWEL 070045 FEV 21