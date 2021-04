L’APPEL DE LA PATRIE

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION ILE DE FRANCE

La coordination MAK Île de France appelle à un rassemblement à Paris, place de la République le dimanche 02/05/2021 à 13h00.

Soyons nombreuses et nombreux, pour dire non aux menaces du pouvoir colonial et criminel algérien contre la Kabylie.

Notre soutien indéfectible à nos militants kabyles.

La Kabylie est menacée, ses braves enfants doivent la défendre, c’est un droit, et surtout un devoir.

SIWEL 291400 AVR 21