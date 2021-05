L’Anavad par la voix de son président, classe l’Etat algérien comme Etat terroriste

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

TASELWIT

PRÉSIDENCE

COMMUNIQUÉ

Le Haut Conseil de la Sécurité Kabyle (HCSK) réuni ce jeudi 20 mai 2021 sous la présidence du Président Ferhat Mehenni a examiné la situation engendrée par l’annonce du Haut Conseil de la Sécurité algérien de classer le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, le MAK, comme organisation « terroriste » (sic).

Il a ainsi passé en revue les récents développements intervenus en Algérie notamment la tentative avortée de tromper l’opinion internationale en publiant un communiqué le 25 avril dernier via le ministère de la défense algérien dans lequel le MAK a été accusé de préparer des actes terroristes contre des marches du Hirak avec pour seule preuve le témoignage complètement farfelu d’un repris de justice notoire, vite discrédité.

Les raisons et conséquences d’une telle décision ont été examinées à la lumière des événements internes et des batailles qui font rage entre les clans, notamment au sein de l’armée, qui se disputent le pouvoir en Algérie.

Tout en condamnant cet acte irresponsable et irréfléchi, et suite à l’avis consultatif du HCSK et du Gouvernement provisoire kabyle, le président Ferhat Mehenni procédera, de manière imminente, en appliquant le principe de réciprocité, de classer l’Etat algérien comme un Etat voyou, terroriste, raciste et colonialiste en fournissant aux instances internationales les preuves les plus irréfutables qui l’attestent, et ce, depuis 1962.

Le régime algérien désarmé par le pacifisme sans faille et clairement affiché du MAK, tente vainement d’attenter à l’image de celui-ci au plan international afin de légitimer la répression planifiée depuis bien longtemps contre la Kabylie et qui semble se préciser depuis le lancement de l’opération « zéro kabyle » de fin août 2019 sous la bienveillance de l’armée algérienne. Il sait pertinemment qu’un troisième scrutin avec « zéro vote » en Kabylie scellera définitivement le destin de la Kabylie, ce qui explique son choix de la stratégie du pire.

Le MAK est plus que jamais décidé à intensifier ses actions et à montrer à la face du monde que c’est bel et bien l’Etat algérien et ses dirigeants qui devraient être mis sur le banc des accusés au vu des interminables actes de violence et de terrorisme dont il est passé expert. Le MAK qui reste serein, pointe plutôt du doigt le fait d’avoir gracié et réhabilité des islamistes terroristes notoires et leurs organisations jamais classées comme terroristes et de vouloir, aujourd’hui, livrer la Kabylie et les Kabyles épris de liberté à la haine et à la violence d’Algériens nourris et trompés par des discours antikabyles récurrents depuis 1962.

Le peuple kabyle, dans le sillage du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), poursuivra paisiblement et pacifiquement son chemin vers l’indépendance de la Kabylie.

La Kabylie et les Kabyles n’abdiqueront jamais.

Vive la Kabylie Libre et indépendante.

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

20/05/2021

SIWEL 211345 MAI 21