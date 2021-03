L’ANAVAD LANCE SON SITE D’INFORMATION ANGLOPHONE KABYLIATODAY.COM

KABYLIE (SIWEL) — L’ANAVAD lance un site d’information KabyliaToday.com entièrement en anglais. La Kabylie se trouvant dans une situation particulièrement grave et explosive, KabyliaToday a pour mission de renforcer la communication autour du projet indépendantiste de la Kabylie, à travers le monde en général, et le monde anglo-saxon en particulier. La communauté internationale doit être informée et mise à témoin de cette situation gravissime qui prévaut en Kabylie.

Ce site est également une plateforme d’information à la disposition de la communauté kabyle anglophone qui est de plus en plus nombreuse, qui se chargera de rendre plus visible la cause kabyle à l’échelle internationale notamment dans le monde anglophone et mener une sensibilisation plus élargie à l’encontre de la politique répressive de l’Algérie que subit quotidiennement la Kabylie, dans un climat ponctué d’arrestations, d’emprisonnements et de graves atteintes aux droits humains.

« KabyliaToday » offre une occasion pour fédérer les Kabyles du monde et permettra de resserrer les rangs autour de la cause de l’autodétermination de la Kabylie, enfermée sous le joug et la domination coloniale de l’Algérie.

Ce site d’information apportera une aide précieuse pour déjouer et contrecarrer les campagnes de haine, de salissement et de diabolisation de la Kabylie, menées, avec des moyens colossaux, par les mass-médias et les représentations diplomatiques algériennes disséminées à travers le monde.

L’Anavad souhaite par cette louable initiative veiller sur la bonne image de la Kabylie dans le monde anglo-saxon et sensibiliser l’opinion internationale vers une vision de la Kabylie universelle et ouverte sur le monde.

Une équipe de rédacteurs en langue anglaise est d’ores et déjà constituée pour répondre aux besoins de traduction et la rédaction des contenus en anglais.

La rédaction reste, toutefois, ouverte à d’autres rédacteurs compétents et confirmés qui souhaitent rejoindre cette nouvelle aventure aux marques et couleurs anglaises au service noble de la belle et rebelle Kabylie.

Site web : https://www.kabyliatoday.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/KabyliaToday

Mail : editorial@kabyliatoday.com

SIWEL 241555 MAR 21