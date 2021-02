L’ALGÉRIE DÉLITÉE, SA PROPAGANDE, SES VIOLS, SES TORTURES, SA COCAÏNE, LES DROITS HUMAINS ET LA MAIN DE L’ÉTRANGER. LA TRUANDERIE PLANIFIÉE

KABYLIE (SIWEL) — Tebounne la potiche est finalement rentré. Son Hirak béni inscrit dans »Sa » constitution pour mieux le réprimer va boucler sa deuxième année ce 22 février. Un anniversaire qui s’annonce chaud. Il est revenu superviser les tortionnaires qui préparent les manches à balais et les goulots de bouteilles.

Après le 22, va-t-il retourner en Allemagne ? Et pourtant ce pays s’est dénazifié, la Corée du Nord lui conviendrait mieux.

Saisie de panique par l’internationalisation des différents scandales qui secouent cette dechra appelée »Algérie » les médias du cartel des Tagarins de la cocaïne et de la torture sont appelés à la rescousse. Objectif, contenir l’onde de choc des scandales et diluer les responsabilités.



Une jeune fille, morte électrocutée dans sa chambre en s’apprêtant à réchauffer sa pitance, la nourriture servie à la cantine est infecte même pour un chien, cela donne « court-circuit électrique au niveau d’une résistance à l’intérieur de la chambre universitaire » (APS), but éluder la clochardisation des cité universitaires gangrenées par la corruption et l’incompétence des gestionnaires.

Un jeune étudiant pacifique, Walid Nekiche, sous torture est violé par la police politique de Tebounne et de chanegriha, empalé avec un manche à balais. Me Kamel Maâchou, Président de l’Organisation algérienne des droits de l’homme (OADH) ça existe, interpellé par un journal proche d’un des clans du pouvoir, réussit l’exploit de taire le terme « Torture » et excelle dans des condamnations vagues, banales et insipides, c’est vous dire la capacité de dressage du cartel.

Pour Maâchou, la question des droits de l’homme est « relative et sélective », elle est « géostratégique », « utilisée par les plus forts contre les plus faibles », raison pour laquelle elle devrait être traitée seulement en »Algérie ». Le cartel arabo-islamiste de la drogue et de la torture, saura l’enterrer comme il l’a fait de la demande d’enquête sur ces tortures depuis 1 an déjà.

« Le gisement fait jaser » dixit Touati, une des responsables de la Western Mediterranean Zinc, WMZ, la joint-venture algéro-australienne. Les débats entre les villageois sur l’exploitation/pillage de la mine de zinc et plomb, polluante et dangereuse pour la santé des populations, sont réduits à de simples jaseries, des bobards tenus par des pipelettes sur la place du village. Avec dédain et mépris, Touati tente une opération de mystification et d’infantilisation à l’instar du « chahut de gamins » dixit Zerhouni sur les événements d’octobre 88. Dédramatiser et infantiliser toute revendication.

Ainsi comme à son habitude, le cartel de la torture et de la cocaïne arabo-islamiste allume ses contre-feux pour menacer, déconsidérer et dévaloriser tous les opposants à sa politique et tenter de biaiser et de dédramatiser les atteintes aux droits de l’homme afin d’éviter l’internationalisation qui le mettra en porte à faux quant à ses engagements sur les Droits de l’Homme et le respect des Accords de Paris sur le climat et l’environnement.

Il ne manque plus à ces propagandistes de la junte que l’appui du Haut conseil islamique, HCI, avec ses fatwas pour rendre licite (halal) l’innommable politique criminelle et écocide de ses maîtres.



SIWEL 161215 FEV 21