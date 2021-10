L’ALGÉRIE COLONIALE KIDNAPPE LE MILITANT KABYLE BRAHIM MEDJANI CHEZ LUI

AT LEΣZIZ (SIWEL) – Ils ont agi comme des gangsters encore une fois, la gendarmerie et les BRI de l’Algérie coloniale ont envahi le domicile du militant pacifiste kabyle Brahim Medjani, hier soir (12/10/2021). Ils ont fait peur et choqué toute la famille par une intervention très musclée pour perquisitionner le domicile et arrêter Brahim. Brahim n’est pas un criminel ni un voyou, il est juste un militant de la Kabylie. Sa place n’est pas en prison.

Halte à l’agression des Kabyles. Halte au colonialisme algérien en Kabylie.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 131735 OCT 2021