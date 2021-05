LAAZIV (BOUMERDES): UNE MARCHE RÉPRIMÉE PAR LES FORCES COLONIALES ALGÉRIENNE

KABYLIE (SIWEL) — La répression s’amplifie un peu partout en Kabylie. Là, c’est à Laâziv de Boumerdès que la police coloniale algérienne a, encore une fois, sévi. Les citoyens de cette localité ont eu droit à une véritable journée de terreur et un climat de guerre. Plus rien n’arrête le pouvoir terroriste d’Alger, il lui faut à tout prix faire taire toute contestation, et peu lui importe la méthode.

Mais qu’ont fait de si grave ces pauvres gens pour avoir mérité un tel déferlement de violence ?

Après une grève suivie à 100% et une marche organisée pour soutenir les détenus d’opinion, la police, pour ne pas changer, a réprimé avec une violence sans nom les marcheurs, soit avec des bombes à gaz lacrymogène soit avec des balles en caoutchouc. Ces attaques sauvages ont fait plusieurs blessés dans les rangs des manifestants pacifiques, et parmi eux, mon oncle Mohand Arezki.

Les policiers de l’Algérie coloniale, des hommes dénués de toute humanité surtout quand il s’agit de Kabyles, sont allés jusqu’à allumer des feux dans les baraques du marché de Laaziv, selon plusieurs témoignages de gens présents sur place.

Aujourd’hui, la situation est toujours sous tension, des émeutes ont à nouveau éclaté suite aux provocations infâmes de la police vis à vis de la population.

Et selon les dernières informations, plusieurs arrestations arbitraires ont été enregistrées durant la nuit d’hier, sans aucun motif. Mais est-ce un scoop ?

Malheureusement non ! Vu l’habitude de ces scélérats d’embarquer manu militari tout contestataire, et cela bien sûr sans aucun remords !

Liste des personnes arrêtées, Jeudi 27 Mai 2021, à Laâziv de Boumerdès :

Ali Bengana, arrêté aux environs de 13h00 et mis sous mandat de dépôt après présentation devant le procureur.

Kamel Misraoui et Nasser Baghdadi, arrêtés après l’éclatement des émeutes alors qu’ils s’apprêtaient à fermer leurs magasins, situés en face de la pompe à essence (autoroute).

Malek Khalfallah, arrêté dans la nuit d’hier devant chez lui.

A l’heure qu’il est, ces citoyens arrêtés sont confrontés à l’implacable injustice de l’État colonial algérien. Il est grand temps que cela cesse définitivement, mais cela ne pourra arriver tant que nous resterons dans l’enceinte de ce pays arabo islamique, cherchant absolument à y faire disparaître la moindre goutte de kabylité. Seuls l’indépendance de notre belle Kabylie, un divorce définitif d’avec ces gens-là pourront nous sauver et faire cesser ces abus quasi quotidiens.

Vive l’indépendance de la Kabylie !

Honneur et fierté pour le peuple kabyle !

Vivement le recouvrement de notre liberté !

SIWEL 282340 MAI 21