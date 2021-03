KABYLIE (SIWEL) — Les habitants de Taxlijt, village relevant de la commune d’At Vu Yusef, ont procédé, vendredi 26 mars à l’érection d’une statue géante à l’effigie du roi amazigh Aksel (Koceila), réalisée, après deux mois de travail sans répit, par le sculpteur Arezki Nait Amar, originaire du village.

Ainsi, avec ce geste, les habitants du village précité ont pu rendre hommage à l’un des derniers résistants, avant La Kahena, face à l’invasion arabe dans les années 683 à 688. C’était un roi guerrier qui était chef d’une armée qui a pu détruire, en 683, l’armée omeyyade menée par le général arabe Oqba Ibn Nafaa dans une bataille à Tahouda et a pu ensuite expulser les occupants arabes omeyyades de l’Est de l’Algérie et de la Tunisie actuelles, après avoir décapité Oqba et ses soldats.

Suite à cette victoire, Aksel ou Koceila a réussi à conquérir la ville de Kairouan et y siéger, sans pour autant porter atteinte ni aux musulmans ni à la mosquée de Kairouan, jusqu’à 688, l’année où il meurt lors d’une expédition punitive conduite par le général omeyyade Zouhair Ibn Qais, à Mammès.

Pour rappel, cette statue a été vandalisée, le 22 mars dernier, à quelques jours de son inauguration, par des inconnus à l’aide d’une masse. Cet acte de vandalisme, qui a suscité l’indignation des villageois de Taxlijt et de tous les kabyles, a poussé les artistes et de nombreux jeunes dudit village à travailler d’arrache-pied même de nuit pour sa réparation afin qu’elle soit prête à être érigée dans l’une des placettes du village, lors de la deuxième édition de Tafaska n Tefsut (Festival du Printemps) programmée les vendredi 26 et samedi 27 mars 2021.

Mettant ainsi en échec cette entreprise de sabotage, la statue a pu être inaugurée le jour J, avec la présence massive de citoyens qui se sont déplacés des quatre coins de la Kabylie, qui ont pu assister au riche programme culturel organisé par l’association Tagejdit, dont plusieurs activité théâtrales et artistiques illustrant le combat du héros Aksel.

