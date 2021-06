KABYLIE (SIWEL) — Nous venons d’apprendre la sortie de Mechnane Youmène du bloc opératoire de l’hôpital de Mayu, après avoir subi un tir de balle en caoutchouc, celle-ci ayant été tirée par un policier algérien à une distance de moins de deux mètres. La balle a dû être retirée par intervention chirurgicale délicate vu la gravité des blessures infligées.

Youmène a eu plusieurs côtes cassées mais ce n’est pas le pire, les chirurgiens ont dit qu’il a frôlé l’irréparable car si la balle l’avait touché à quelques centimètres de plus du coté gauche, son cœur aurait pu être broyé dans sa cage thoracique. Avec une telle lésion interne, il n’aurait pas pu survivre. Tout de même, la balle s’est logée à un endroit délicat amenant les médecins à prendre toutes les précautions pour ne pas aggraver cette situation vraiment délétère !!! On ne peut pas dire que cela est anodin, loin de là. Il aura besoin de temps pour se remettre de cette attaque sauvage, physiquement et psychologiquement.

Voilà où nous en sommes avec les pratiques détestables de cette Algérie, coloniale, terroriste, criminelle et sans pitié avec nos jeunes Kabyles. Elle les blesse, les malmène, les jette en prison comme de vulgaires malfrats, au vu et au su de tous. Elle ne se gène aucunement pour commettre ces ignominies…

Il est grand temps que cesse tout ce carnage perpétré par cet Etat de voyous, d’individus sans foi ni loi !

Peuple kabyle, réveille-toi et regarde ce qui arrive vraiment aux tiens tous les jours. N’est-ce pas une raison suffisante pour vouloir retrouver ta véritable place, à savoir celle de citoyen au sein de ta Kabylie point barre ?!?!

