LA SECTION MAK « IΓIL IMULA » ORGANISE UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX MILITANTS KABYLES EMPRISONNES PAR ALGER

KABYLIE (SIWEL) — La section MAK « Iɣil Imula » à organisé un rassemblement de soutien au président de la coordination régionale ouest du MAK Lounes Hamzi , qui passera son 165 ème jours en prison et au militant du MAK Djamel Azaïm, emprisonnés arbitrairement.

Via ce rassemblement les militants du MAK d’Iɣil Imula appellent tous les Kabyles à investir le terrain pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Lounes Hamzi, Djamel Azaim et tout les détenus Kabyles.

Tizi N’tleta 19 mars 2021.

