LA PRISON, L’EXIL, LE VIRUS, LA MORT, LE GENOCIDE ET LE FEU, ET MAINTENANT QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

KABYLIE (SIWEL) — « J’appelle la Kabylie et le peuple kabyle à accepter de bonne grâce et en toute conscience la mise sur pied d’un corps de contrainte, d’une organisation de sécurité de la Kabylie » et plus loin « Il faut que l’autorité coloniale soit remplacée par l’autorité Kabyle », l’homme politique ou plutôt le militant politique comme il aime à se définir lui-même qui a fait cet appel est bien-sûr Mass Ferhat Mehenni à la tête du Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK).

C’est le 3 juin 2018 depuis Londres, où Mas Mehenni a accompagné l’Équipe Nationale de Football Kabyle pour participer à la Coupe du monde des peuples sans États qu’il a lancé cet appel alors que sur le terrain en Kabylie la junte enragée de voir la Kabylie participer à cet événement sportif et politique international redouble d’exactions et de répression contre le peuple Kabyle.

L’appel à constituer une » autorité de contrainte » Laɛnaya Kabyle, comme il a été explicité par le président du GPK est une invite pacifique dans son essence et citoyenne dans les actes attendus en la protection des biens et des personnes. Une publication citoyenne ici dans Siwel a contribué a clarifier cette appel citoyen et pacifique (*) https://www.siwel.info/lappel-historique-de-londres-appel-a-lexercice-de-citoyennete-kabyle_57051.html.

En homme politique responsable et visionnaire, Ferhat Mehenni a anticipé les dangers et les événements présents. L’opération « Zéro Kabyle » lancée lors d’un rassemblement à Mostaganem par des nervis et des baltaguias, bien identifiés et toujours en liberté, de la junte sous la protection de la gendarmesque algérienne a donné raison à Mas Mehenni et ce n’est que le début de la descente aux enfers pour la Kabylie. Ce n’est pas terminé.

Répression, torture, viol, emprisonnements arbitraires, exils forcés et maintenant rétention et confiscation des dons en numéraires, des équipements et des consommables médicaux suivis de feux de forêt criminels que la junte reconnaît officiellement et qui semblerait donc émaner d’un clan en guerre contre le clan Tebounne. Allez savoir dans cette anarchie et cette guerre sans pitié entre les voyous au pouvoir mais sur le dos de la…Kabylie (variable d’ajustement) que cette bande de brigands veut pousser à la révolte.

Tous ces clans confondus responsables rendront des comptes le moment venu et il viendra sous peu. La roue tourne vite. Ils subiront le même sort que les responsables nazis en fuite dans le monde entier.

DANS CETTE HISTOIRE MORTELLE POUR LES KABYLES DEJA PLUS DE 42 MORTS.

Là où le bât blesse est que la responsabilité de ce qui se passe en ce moment ne vient pas seulement des clans de cette junte ; Ils sont en guerre contre la Kabylie depuis 1962, c’est connu et quelque part attendu, car cela prouve incidemment que la Kabylie ne fait pas partie de cette « Algérie » et n’est pas considérée comme algérienne contrairement à la propagande qui s’y déverse avec la pseudo unité nationale mais cette responsabilité criminelle est aussi partagée par des Kabyles dispatchés selon les clans où chacun a son tuteur, un général, des services de préférence, qui le chapeaute lui dicte les critiques et les conduites à tenir contre le clan adverse. En Kabyle on dit « Turraren yessen ».

En français ce sont des pétainistes, partisans du Maréchal Pétain qui s’est vendu corps et âme et collaboré avec l’Allemagne Nazie.

LE POURQUOI DU COMMENT.

Dès le lendemain de l’appel de Londres du 3 juin 2018 de Mas Ferhat Mehenni, à l’instar de l’appel du 18 juin du Général De Gaulle contre l’occupation nazie, les premiers à critiquer et à se rebiffer avec célérité contre cet appel sont ces pétainistes Kabyles.

Qui de son mur Facebook, qui du journal de Nezzar fils, qui de celui du syndrome de Stockholm Le Matin obscur, qui des journaux dits indépendants à la botte des clans et c’est toute la smala, la nébuleuse pétainiste du microcosme algérois FFS et RCD qui se sont levés comme un seul homme pour crier haro sur Mas Mehenni.

Avec l’appel à la constitution de cette autorité de contrainte, Laɛnaya Kabyle, Mas Ferhat Mehenni, lauréat du Prix Gusi de la Paix en 2013, est accusé de vouloir entraîner la Kabylie dans la violence, non rien moins que ça, éludant de fait la violence réelle de leur maîtres arabo-islamistes obscurantistes contre la Kabylie.

Laɛnaya Kabyle, est cette autorité conçue et voulue pour organiser, structurer avec méthode et rationalité, toutes les initiatives villageoises et citadines des quartiers et des secteurs des villes. Coordonner les actions et les mutualiser avec d’autres villages et villes Kabyles de façon pérenne pour dépasser le cadre des initiatives ponctuelles prises au coup par coup selon les urgences de la situation.

La prévention est le maître mot et dans le cas présent des feux de forêts, l’existence d’équipes de surveillance et de sécurité et pourquoi pas salariées pendant la saison estivale, auraient servi de moyens de dissuasion et de prévention avancés.

Avec Laɛnaya Kabyle nous sommes donc loin de la violence dont des Kabyles plus soucieux de garder leurs privilèges financiers tentent d’accuser le MAK et l’Anavad à leur tête Mas Mehenni.



Le soucis de ces pétainistes est de se présenter comme les seules représentants de la Kabylie pour tenter d’ôter ainsi toute autorité aux représentants des villages Kabyles qu’ils tentent de soudoyer et d’intimider par leur « notabilité » acquise à l’échine courbée jusqu’au baise-babouche.

Sortis seulement hier le 10/08 de leur trou de rat après que toute la Kabylie victime du racket sur les équipements et consommables médicaux que les Kabyles se sont échinés à rassembler et après qu’elle a été incendiée, le FFS et le RCD n’ont même pas oser prononcer le nom Kabylie de peur de déplaire à leur maître.

Il sont algériens pardi, ils sont algériens ces pétainistes et ils parlent la bouche pleine et le coffre garni de la Kabylie sans la nommer, le chéquier au fond du tiroir.

En résumé, Laɛnaya Kabyle est la seule actuellement, avant la libération de la Kabylie, qui peut aider à éviter, autant que faire se peut et nul n’est parfait, l’anarchie, les catastrophes et la répression de la junte militaire, qui face à un front Kabyle organisé autour de Laɛnaya, réfléchira longtemps avant de s’attaquer arbitrairement et injustement à un seul Kabyle.

Il est plus que temps pour les Kabyles de se RÉORGANISER avec méthode et rationalité autour de Laɛnaya Kabyle.

Quel gâchis avec ces pétainistes.

NB : Accompagnés par Laɛnaya aux commissariats et aux tribunaux, avec la condition sine qua non qu’ils ressortent libres, les Kabyles convoqués pour leur opinion politique n’auraient pas connu la prison ou subit les viols de leur maison.

La caractéristique des dictateurs est d’avoir peur des peuples d’où leur propension à l’exercice de la répression en isolant les individus.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 162205 AOU 21