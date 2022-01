LA POLICE ET LA GENDARMERIE COLONIALES ALGÉRIENNES TERRORISENT LA POPULATION KABYLE À AZAZGA

AZAZGA (SIWEL) — Des informations qui viennent de nous parvenir d’Azazga font état de la présence de plusieurs centaines d’éléments du BRI, de la police et de la gendarmerie dans toute la ville, et notamment la gare, le centre-ville et la sortie vers Cherfa.

Il semblerait qu’ils contrôlent les identités et ratissent la ville en insultant tout le monde tout en se comportant violemment envers la population. Les forces d’occupation de la Kabylie se livrent à leur exercice favori : la violence et la barbarie. Au même moment, ceux qui se sont présentés il y a quelques semaines seulement aux élections municipales, au lieu d’intervenir pour protéger les citoyens (même si ceux-ci ont majoritairement boudé les ces élections), se livrent à une bataille devant les tribunaux pour savoir qui sera la marionnette qui gagnera les faveurs du pouvoir colonial pour le servir au mieux et satisfaire leur égo et se servir sur le dos de leurs frères et sœurs.

Nous appelons la population d’Azazga à garder le calme et ne surtout pas répondre aux provocations.

SIWEL 291907 DEC 2021