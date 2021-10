LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE PERQUISITIONNE LE DOMICILE FAMILIAL DU MILITANT KABYLE INDÉPENDANTISTE MOUNIR BOUTEGRABET

EXIL (SIWEL) — Le militant kabyle Mounir Boutegrabet qui vit en exil a dénoncé ce harcèlement et cette provocation des services coloniaux algériens : « Aux policiers Algériens qui se sont déplacés aujourd’hui chez mes parents à Tizi War à Melbou en Kabylie pour me chercher, sachez très bien que votre harcèlement ne fera que renforcer notre détermination. Combien de Kabyles allez vous harceler ou emprisonner ? Vous n’allez jamais avoir le dernier mot car notre combat est juste, notre combat est noble, génération après génération les Kabyles de tous bords vous combattront sans relâche. Vive la Kabylie libre et indépendante. »

SIWEL 212345 OCT 21