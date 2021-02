LA MOBILISATION POUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS KABYLES NE FLÉCHIT PAS À GUENDOUZE

AT ABBAS (SIWEL) — Une marche de protestation, qui a réuni plusieurs centaines de personnes, a eu lieu, aujourd’hui, au village Guendouze, relevant de la commune d’At R’Zine, sise dans la préfecture de Vgayet. La manifestation de protestation organisée par les membres du comité de soutien aux militants d’At Abbas a sillonné l’artère principale de la ville allant jusqu’au siège de la mairie, a permis aux manifestants d’exprimer librement et clairement leur colère face aux incarcérations arbitraires dont les militants indépendantistes font objet depuis des mois. Les militants, avec drapeaux de Kabylie et posters de prisonniers kabyles brandis, ont scandé durant toute la marche, qui a duré plus d’une demi-heure, des slogans en faveur de la libération des détenus d’opinion kabyles injustement incarcérés, depuis des mois, par le pouvoir colonial algérien et des slogans en faveur de l’indépendance de la Kabylie.

La marche, à laquelle l’avocat Sofiane Ouali a pris part, s’est terminée par l’organisation d’un rassemblement où plusieurs intervenants ont pris la parole pour dénoncer les pratiques fascistes du système colonial qui emprisonne les Kabyles pour le simple fait d’avoir exprimer leurs opinions et convoque d’autres pour la simple et unique raison d’avoir choisi d’être kabyle. Maitre Sofiane Ouali, convoqué, pour rappel, à comparaitre le 25 février prochain, devant le tribunal colonial d’Aqvu, a pris la parole pour dire que les intimidations exercées par le pouvoir à travers des convocations en justice ne vont jamais les pousser en tant militants et avocats à abandonner leur combat pour la défense des droits de l’être humain. Il a continué en ajoutant qu’à travers sa convocation à comparaitre en justice le pouvoir veut le pousser à cesser de défendre les militants du MAK, mais en tant que militant des droits de l’homme jamais il ne cessera de défendre leur droit à exprimer leurs opinions tant que leur militantisme et leur combat s’inscrivent dans un cadre pacifique. Les autres intervenants ont tous tenu à insister à être solidaires et unis pour faire face aux injustices commises par le pouvoir colonial. Pour eux ce pouvoir ne peut rien faire face à la détermination des Kabyles à faire face à l’arbitraire, les nombreuses convocations reçues par les militants kabyles visent à leur faire peur pour les pousser à abandonner leur combat pour l’indépendance de la Kabylie.

La manifestation s’est terminée par un appel à une participation massive au rassemblement qui va avoir lieu devant le tribunal de Vgayet pour soutenir les militants convoqués à comparaitre le 25 février prochain. Une autre manifestation a eu lieu à Makouda, commune sise dans préfecture de Tizi-Wezzu, où, comme chaque vendredi, les Kabyles sont sortis hier dans la rue pour réclamer haut et fort la libération de Lounès Hamzi, militant indépendantiste arbitrairement incarcéré, depuis le 6 octobre 2020, dans les cachots du système colonial algérien. En effet, les citoyens de Makouda ont tenu, cette fois-ci, à être très nombreux à rejoindre la marche hebdomadaire organisée par les militants indépendantistes en soutien à Lounès Hamzi et en faveur de l’indépendance de la Kabylie. Ainsi, les nombreuses femmes, enfants et vieux ont tous scandé des slogans en faveur de la libération inconditionnelle de Lounès tout en brandissant ses portraits depuis la clinique de la ville jusqu’au siège de la sous-préfecture coloniale. Pour information, plusieurs militants kabyles se sont déplacés aujourd’hui et hier à la prison de Koléa et ont organisé tard dans la journée un rassemblement pour exiger la libération de Lounès Hamzi.

Youva Amazigh

SIWEL 202045 FEV 21