LA KABYLIE : LES FÉMINICIDES EN INQUIÉTANTE PROGRESSION

KABYLIE (SIWEL) — L’Islamisation à outrance des esprits naïfs et l’ignorance aveugle semée par les arabo-islamistes aux mentalités rétrogrades et criminelles, qui ont fait table rase des valeurs de tolérance et de respect, auparavant légendaires, envers l’être vivant, notamment les femmes, en Kabylie, a fait que le phénomène du féminicide est devenu terriblement inquiétant ces dernières années.

Ainsi, des hommes aux idées islamistes rétrogrades, qui considère la femme comme étant un être inférieur à posséder et à contrôler, ont tué, avec les méthodes les plus horribles et barbares, fille, épouses et sœurs, sans aucune pitié et clémence, ces dernières années en Kabylie. En effet, dans la journée du 9 mars dernier, un homme a tué sa sœur âgée de 44 ans et sa nièce âgée de cinq ans, à Ichekaben, village relevant de la commune de Feraoun, dans la préfecture de Vgayet. Ces deux victimes ont été tuées suites à de nombreux coups reçus et une strangulation. Il s’agit, selon un communiqué du collectif de soutien à la famille endeuillée, d’un double crime commis avec la présence de la famille de la maman Rahima. La scène horrible serait déroulée avec la complicité de sa sœur et de ses parents qui auraient voulu réaliser un rituel satanique qui demande le sacrifice de la petite Manel, qui fera de sa maman Rahima une future « guérisseuse » ou « voyante » leur permettant ensuite de faire un business dans le charlatanisme.

Un autre fait horrible commis au début de cette année, dans la commune d’Iazoughen où un père de famille a décapité sa fille adolescente Kenza, chez lui, et a ensuite incinéré sa tête avant de jeter son corps dans la forêt d’Iakouren. Tinhinan Laceb, journaliste kabyle, originaire d’At Yanni, a été tué par son mari, avec plusieurs coups de couteaux, le mois de février dernier, dans son domicile familial se trouvant à Alger. Cet assassinat est dû, selon des témoignages, au fait que ce mari jaloux refusait à sa femme Tinhinan de travailler. Un autre féminicide horrible s’est produit dans la commune de Thenia, relevant de la préfecture de Boumerdès, au mois d’octobre 2020, où une fille d’une vingtaine d’année a été violée puis incinérée dans une ancienne station d’essence, au niveau de la ville, par son ex petit ami.

La régression des valeurs de respect envers la femme en Kabylie, provoquée par l’introduction des valeurs arabo-islamiques rétrogrades et intolérantes envers la femme, importées de l’Arabie Saoudite et des pays du Golf, a fait que les femmes kabyles sont devenues des proies aux féminicides.

Youva Amazigh

SIWEL 311430 MAR 21