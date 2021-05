LA KABYLIE EST FIÈRE DE SES ENFANTS

KABYLIE (SIWEL) — Le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie MAK a toujours été la cible du pouvoir colonial d’alger et de ses serviteurs, surtout ces derniers jours après les multiples démonstrations de force de ses militantes et militants en Kabylie, et aux quatre coins du monde par omniprésence de la diaspora Kabyles dans les différents rassemblements et initiatives de soutien.

Ce qui a marqué ces actions de soutien aussi, la présence de tous les Kabyles aux côtés du MAK, un grand appui moral pour les braves militantes et militants, ainsi des aides financières en faveur de l’avancement du projet de l’indépendance de la Kabylie, qu’est sur les préparatifs finaux pour le référendum de la Kabylie.

Un grand remerciement pour ces enfants dont la Kabylie est fière, pour ces lumières qui viennent éclaircir les voies vers notre liberté, vers notre droit de disposer de nous mêmes.

Vous êtes un exemple à suivre, et l’histoire se souviendra de ceux qui l’ont minutieusement écrite.

Affus deg uffus, taεkemt ẓẓayen ad tifsus.Timunent i Teqbaylit.Taqbaylit ad teḥrez tarwa-s.

Massnsen Aylimas

SIWEL 122243 MAI 21