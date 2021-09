LA KABYLIE EST ATTAQUÉE DE TOUTE PART ET LES KABYLES SONT DEVENUS DES SPECTATEURS DÉSARMÉS

KABYLIE (SIWEL) — Nous avons tous constaté une attaque sans précèdent contre la Kabylie et en plus, sur plusieurs fronts en même temps, mais contrairement aux attaques d’avant, les Kabyles sont divisés actuellement, entre hirakistes, démocrates, souverainistes et aussi des non concernés par tout ce qui se passe.

Nous souverainistes kabyles, nous indépendantistes Kabyles, sommes traités par le pouvoir algérien comme des citoyens d’un pays colonisé, ils veulent à tout prix, nous mettre l’étiquette de terroristes sur les militants du MAK, afin de les condamner sévèrement en justice, car sans cette étiquette préfabriquée et sans aucun fondement réel, le pouvoir algérien sait que le droit à l’auto-détermination des peuples fait partie du droit de tout peuple qui se sent colonisé et c’est bien le cas.

Mais nous disons aux juges qui condamnent nos militants, pour faire des détenus d’opinion, que cette accusation fallacieuse ne va pas nous empêcher de vous traquer et de vous juger nous-mêmes, et que, s’ils croient que la voyoucratie algérienne pourra les protéger du jugement, ils se trompent lourdement.

Nous condamnerons chaque juge qui envoie un détenu d’opinion en prison, à la même peine infligée, et pour une durée qui se cumule, pour chaque prisonnier d’opinion. Le juge doit aussi régler de sa propre ressource le dommage moral causé par chaque prisonnier ainsi que le manque à gagner par jour. Nous vous traquerons jusqu’au dernier point sur la terre et vous ne pourrez pas vous cacher derrière cette voyoucratie qui vous dirige, mais qui vous lâchera au moindre incident pour sauver sa peau. Vos noms s’accumulent chez nous et vous devriez un jour répondre de votre lâcheté.

Nous traquerons les politiques et militaires algériens responsables des massacres répétitifs en Kabylie devants les instances internationales, et nous irons les chercher dans leur trou où qu’ils se cacheront.

Mes frères Kabyles, que vous soyez indépendantistes, hirakistes, démocrates ou simplement contre l’injustice, nous appelons à l’union des Kabyles contre ces attaques, contre ces arrestations, contre ces tortures qui veulent nous fermer la bouche, qui veulent nous empêcher d’exprimer nos pensées et qui ont toujours voulu nous mettre à genou. Avant d’être des indépendantistes, nous avons été dans le passé des militants de la démocratie, des droits de l’homme, des droits identitaires et culturels, mais nous nous sommes résolu que, notre salue ne pourra venir que d’une réelle disposition de nos lois, notre économie et notre système éducatif et nos propres institutions. Nous ne vous demandons pas de changer vos idées d’une Algérie développée ou prospère, car nous avons été à votre place dans un passé pas si lointain, nous voulons juste savoir si le peuple Kabyle souhaite en majorité prendre sa destinée en main ou rester dans cette Algérie, et en attendant, accuser les coups et prier pour que les choses aillent mieux.

Si la majorité des Kabyles veulent rester algérien, je prierai avec eux pour que l’Algérie aille mieux, si la majorité des Kabyles souhaitent prendre sa destinée en main, nous avons beaucoup de travail devant nous, car le but, ce n’est pas de créer une Algérie bis, mais de s’élever au rang des pays méditerranéens et prouver que nous sommes capables de faire de la République Kabyle un pays développé en Afrique du nord.

Enfin, j’exhorte nos intellectuels, notre jeunesse, nos chanteurs, nos hommes politiques Kabyles (ou ce qui reste encore), et tous les citoyens Kabyles de manifester leur refus et faire entendre leur voix à l’internationale, car les voyous du pouvoir ne vont pas s’arrêter là, la dictature colonisatrice est en marche et nous somme sa première cible à abattre.



Signé. Un Kabyle libre.

