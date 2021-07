LA KABYLIE AVANT TOUT ! MA NESSUSEM AD AƔ-MḤUN

AFRANIMAN I TAQVAYLIT

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

BUREAU DE LA DIASPORA

« ..tu sais lorsque l’eau est trouble, il faut du temps pour qu’elle s’éclaircisse, il en est ainsi de la confiance, qui revient avec l’éveil des consciences.. » Mas Ferhat Mehenni

L’objectif visé par le MAK depuis des années, à travers son combat quotidien et ses perspectives !

Nous y sommes aujourd’hui, mais malheureusement, il a fallu que le pouvoir algérien use une violence sans parallèles pour voir un éveil de la conscience kabyle.

En Kabylie, le pouvoir colonial Algérien depuis sa création ne respecte aucun des droits de l’homme de la déclaration universelle du même nom, adoptée à l’ONU le 10/12/1948 à Paris. Les Kabyles n’ont droit ni à la vie, ni à la dignité, ni à la langue maternelle ni à leur identité ou à leur intégrité physique et mentale, et ce, depuis 1962. Cela va de l’assassinat des hommes politiques kabyles, aux tortures infligées aux prisonniers politiques en 1964-65, en passant par plusieurs événements qui révèlent l’ampleur du fossé qui sépare l’Algérie arabo-islamiste, intégriste, despotique et violente, de la Kabylie laïque et tolérante, démocratique.

La Kabylie n’a jamais baissé les bras et a toujours été à l’avant-garde des luttes démocratiques. Elle s’est érigée en véritable force populaire d’opposition au régime qui a systématiquement répondu par la violence et la répression à ses différentes mobilisations.

Au printemps noir 2001, la Kabylie a subi une répression sauvage qui a fait pas moins de 130 morts. Elle réalise, désemparée, qu’elle n’a jamais été considérée comme étant algérienne. Non seulement il n’y eut aucune manifestation de sympathie ou de solidarité avec elle, mais en plus, une séance du parlement algérien convoquée pour débattre de son cas fut un véritable réquisitoire contre elle. C’est ainsi que le droit à l’autodétermination, autrement dit à l’indépendance de la Kabylie, est devenu de nos jours, l’aspiration la plus partagée par les Kabyles.

Le MAK s’est engagé à orienter le peuple Kabyle à travers le projet du référendum pour l’autodétermination de la Kabylie vers sa libération. Il a marqué de nombreuses réussites que ce soit sur la mobilisation des kabyles sur le terrain mais aussi sur la diplomatie, en revanche, les échecs du pouvoir algérien se multiplient d’une manière exponentielle que ce soit sur le plan économique, politique et diplomatiquement.

Désormais, des épisodes de violences et de répressions inédites tombent sur la Kabylie. La classification du MAK de terroriste, les lois anticonstitutionnelles, les mandats de dépôt pour tous les acteurs politiques Kabyles, quelles que soit leurs tendances politiques, démontrent que l’opération « zéro Kabyle » prend de l’ampleur.

Il est plus que jamais nécessaire de se serrer les coudes pour arracher notre dignité et soutenir tous les enfants kabyles condamnés dans les geôles du pouvoir Algérien.

Sauver la Kabylie c’est donc maintenant ! Bâtir un climat propice pour l’épanouissement de nos enfants dans la terre de leurs ancêtres.

C’est en toute cohérence avec le slogan « la Kabylie avant tout » que le MAK est partie prenante du rassemblement dont l’objectif principal est de soutenir le peuple kabyle notamment les prisonniers kabyles quelle que soit l’appartenance politique.

Sa réussite est salutaire de notre point de vue, il est essentiel de constituer une assise pour reconstruire l’union des kabyles pour laquelle nous ne cessons d’appeler.

D’ores et déjà, nous avons l’ambition d’associer et de converger avec l’ensemble des forces vives Kabyles pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de détenus politiques, l’arrêt de la criminalisation de la Kabylie et de toute poursuite judiciaire contre ses militants.

Nous avons l’obligation de nous dresser comme un seul homme contre cet anti-kabylisme avéré. De ce fait nous appelons tous les militants du MAK d’apporter pleinement le soutien à cette initiative utile et salutaire et s’y rendre massivement à la marche du dimanche 11/07/2021 – 13 h à Bastille pour une marche vers la place de la République.

Vive le peuple Kabyle.

Le Comité de communication

SIWEL 082355 JUI 21