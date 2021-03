LA JUGE COLONIALE DU TRIBUNAL DE VGAYET ORDONNE UN PROCÈS À HUIS CLOS POUR LES INDÉPENDANTISTES !

VGAYET (SIWEL) — Après avoir terminé avec le procès des 31 activistes du mouvement populaire de Vgayet, poursuivis pour attroupement non armé, jugés avec la présence de la société civile et de leurs familles, la juge ordonne à l’assistance, constituée d’amis et de membres des familles des militants indépendantistes, de quitter la salle d’audience par respect, dit-elle, des mesures sanitaires, quand les 9 indépendantistes sont arrivés au banc des accusés, aux environs de 14h.

« Tous ceux qui n’ont pas de convocation doivent évacuer la salle », a-t-elle ordonné. Ainsi, selon Kader Sadji, suite à cette injonction, et pendant qu’on procède à l’évacuation de la salle d’audience, le collectif d’avocat, suivi des neuf prévenus, soutenu par le bâtonnier M. Salim Khatri, quitte la salle, et décide de ne pas plaider à huit clos, comme signe de protestation contre cet acte jugé arbitraire. La protestation ne s’est pas arrêtée là, elle s’est poursuivie à l’extérieur du tribunal quand les amis des inculpés, venus en force pour les soutenir, ont commencé à exprimer leur colère, qui était très grande face à cette injustice, en scandant des chants anti système colonial et contre l’injustice.

Quelques minutes plus tard, les policiers ont reçu l’ordre d’intervenir pour mettre fin à la protestation et ont procédé à l’arrestation violente de plusieurs militants qu’ils ont conduits au commissariat central de Vgayet. Après l’intervention du collectif d’avocat et du bâtonnier, les militants arrêtés ont été libérés un moment après sans qu’aucun PV ne leur soit établi. Le procès des neuf indépendantistes est, pour information, reporté au 1 avril prochain. Suite à cela Kader Sadji, déplorant l’absence de solidarité envers les militants indépendantistes, a réagit en disant : « un militant indépendantiste est un militant comme un autre. Il a son projet politique dont on est libre de partager ou de contredire. Mais on n’a aucunement le droit de se taire face à la cruelle injustice qui l’humilie et le broie »

Youva Amazigh

SIWEL 192028 MAR 21