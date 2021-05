LA GENDARMERIE COLONIALE ALGÉRIENNE ARRACHE LE DRAPEAU KABYLE A HALOUANE OUZELLAGUEN

KABYLIE (SIWEL) — La violence, les agressions, la haine, les harcèlements, les incarcérations… tous les péjoratifs du monde qui décrivent ce pouvoir arbitraire d’alger.

Ces forces de l’insécurité et du désordre, veulent semer la peur et la zizanie entre Kabyles en plein Kabylie, avec ces démonstrations de force, ils essaient de s’imposer en territoire Kabyle, en provoquant les gens, en les poussant à l’extrême pour justifier leurs crimes et brutalité. Ces actes ne font qu’alimenter notre détermination, notre amour pour la Kabylie et dévouement pour son indépendance.

Vous arrachez un drapeau, nous remettons des milliers. Vous arrachez tous les drapeaux, mais vous n’arriverez jamais à arracher la Kabylie et le MAK de nos coeurs.

Vive la Kabylie libre et indépendante

À bas le colonialisme algérien

SIWEL 171527 MAI 21