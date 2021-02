LA COMMUNAUTÉ KABYLE VIVANT AU CANADA EST ENDEUILLÉE PAR L’ASSASSINAT DE MÉRIEM

MONTRÉAL (SIWEL) — La Coordination du MAK-Amerique du Nord condamne cet abominable féminicide survenu le dimanche 8 février dernier à Montréal (Canada) et se solidarise avec la famille de la victime qu’elle assure de tout son soutien dans cette difficile épreuve. Elle appelle, par ailleurs, à la solidarité communautaire et au resserrement des liens entre les familles kabyles au sein de notre diaspora.

Communiqué de la coordination du MAK de l’Amérique du Nord

Quel destin cruel que celui qui vient d’emporter notre fille et sœur Meriem Boundaoui !

La nouvelle de la mort de notre jeune compatriote venu au Québec pour un avenir meilleur était, jusqu’à sa confirmation, inimaginable.

Tous Les membres de la coordination du MAK Amérique du nord ainsi que toute la communauté kabyle du Canada sont bouleversés par la mort de cette jeune étudiante originaire de Vgayet et qui vient de s’éteindre comme une bougie à peine allumée. Nul n’est à l’abri de la bêtise cruelle humaine qui peut faucher la vie à d’innocentes personnes comme Meriem n’importe où et n’importe quand.

Nos pensées vont à ses parents, sa famille, ses proches et tous ses amis en cette douloureuse épreuve. Au nom de tous les militants et toutes les militantes du MAK, de la coordination Amérique du Nord, nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances et, nous lui offrons notre soutien pour passer à travers cette inattendue épreuve.

Sgunfu di Talwit a weltma-tneɣ Meryem

Ammar LAKEHAL.

Président de la Coordination du MAK Amérique du nord

le 9 février 2021

SIWEL 101820 FEV 21