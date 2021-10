LA CHASSE AUX MILITANTS KABYLES CONTINUE, L’ALGÉRIE DÉPASSE TOUTES LES LIMITES

KABYLIE (SIWEL) — Le pouvoir colonial et criminel algérien intensifie sa politique répressive à l’égard des militants kabyles, entre hier et aujourd’hui, deux militants ont été kidnappés par la BRI, en l’occurrence, DJAMEL WALHADJ, du village AT ISSAD, a été arrêté hier à 6h du matin à son domicile.

TOUFIK LARBAS, du village HELOUANE dans la région d’AOUZELLAGUENE, est arrêté aujourd’hui par la BRI.l’Algérie coloniale bafoue tous les droits et libertés, elle ne respecte plus rien.

À bas le colonialisme algérien.Liberté pour tout les détenus politiques Kabyles injustement arrêtés et emprisonnés.

Que vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 141752 OCT 2021