L’« ALGÉRIE » COLONIALE PRISE AU PIÈGE DE SES CONTRADICTIONS ET DE SES RUSES POLITIQUES

KABYLIE (SIWEL) — La ruse, toujours la ruse, comme d’habitude et comme prévu c’est par la ruse que tente de répondre la junte militaire algérienne à la position diplomatique marocaine relative au soutien au Droit à l’Autodétermination de la Kabylie.

Comme à l’accoutumée c’est à travers la Kabylie, éternelle variable d’ajustement, que nous avions dénoncé dans une précédente publication, que la bande de voyous au pouvoir dans ce pays appelé « Algérie », veut régler ses comptes avec le Maroc, car s’est ainsi qu’elle perçoit et opère contre ses opposants fussent-ils des États.

En État voyou et terroriste qu’est ce pays appelé « Algérie » la lâcheté est sa méthode.

QU’ON EN JUGE !

En place et lieu d’affronter franchement le Maroc sur le terrain politique et diplomatique sur la scène internationale, la junte militaire arabo-islamiste obscurantiste, indigne de cette arabité et de cette islamité qu’elle dévoie, pervertit et manipule selon les conjonctures politiques, tente d’utiliser les Kabyles indignes comme bouclier politique pour affronter le Maroc.

Elle veut organiser ce vendredi 23, après une réunion le 19/07 à Alger une grande marche à Tizi Wezzu, avec des Kabyles soudoyés et des algériens, certainement les Baltaguias de la bande de voyous, pour manifester contre le soutien du Maroc au droit à l’autodétermination de la Kabylie.

Des Kabyles pétainistes, des collabos, comme il en existe dans tous les peuples, elle en a trouvé en le FFS, le RCD et les KDS, des cocos prêts à vendre leurs âmes, s’il leur en reste, pour un plat de lentille dans la mangeoire.

Depuis des mois, des hirakistes Kabyles et des activistes du PAD (Pacte pour l’alternative démocratique) dont Hamou Boumedine du RPK et d’autres, qu’ils ont envoyés au charbon pour marcher et affronter les tontons macoutes et la flicaille des voyous au pouvoir sont arrêtés et mis en prison.

Jusqu’à présent aucun de ces partis, le FFS, le RCD, le PAD n’a appelé à une marche pour exiger leur libération mais suite à l’action diplomatique du Maroc en faveur du Droit des Kabyles à l’autodétermination, mettant en difficulté politiques la junte au pouvoir, ces partis sortent de leurs terriers au secours de la junte pour aller brailler des slogans anti-marocains et activer ainsi le conditionnement pavlovien habituel.

Comble de l’ironie ce sont les victimes, ces partis même, humiliés, certains de leurs chefs sont en prison d’autres sous contrôle judiciaire ou encore sous enquête de police qui viennent au secours de leur bourreau, la junte, avec en sus des attaques contre les indépendantistes Kabyles qui leur renvoient l’image de leur lâcheté et de leur traîtrise.

Hilale Omar, le diplomate à l’ONU du Maroc a su mettre en difficulté la bande de brigands algériens devant la communauté internationale en mettant en exergue ses contradictions politiques.

Après avoir batifolé, chanté et dansé pour finir en bisbille et ensuite se rabibocher avec la junte sur le dos du Maroc, éternel aller/retour, telle la cigale, ces politiciens, des obligés intéressés, se retrouvent dans l’échec politique total à constater le travail de fourmi, les avancées politiques conséquentes du MAK et de l’Anavad, au combat noble et pacifique pour la libération de la Kabylie.

Sans éthique, sans principes et sans logique, les partis dits Kabyles, des vichystes, sans audience ni sociale, ni politique et en Algérie et en Kabylie, se retrouvent comme la cinquième roue du carrosse vétuste de la compromission et de la trahison.

Tout compte fait, ce soutien apporté à la junte par ces égarés qui se sont érigés en détracteurs des indépendantistes pour plaire à leurs maîtres d’El Mouradia et des Tagarins est une aubaine et une belle occasion pour entamer une décantation politique où les Kabyles sauront distinguer le bon grain de l’ivraie.

La Kabylie saura reconnaître les siens même si certains gardent le silence, mais le non-dit en ces circonstance est éloquent et donne la mesure de leur lâcheté.

Les manifestations de ce vendredi 23 en Kabylie, auront-elles lieu, avec l’importation par bus de centaines d’algériens thuriféraires de la junte, pour tenter de faire accroire à la communauté internationale que les Kabyles sont derrière leur bourreaux coloniaux sont une énième ruse cousue de fil blanc.

Le carnaval et le cirque de conciliabules en coulisse du FFS, du RCD et des KDS avec les voyous au pouvoir sont éculés et révolus.

Le spectacle est affligeant, il dégrade encore plus l’image ou ce qu’il en reste de ce pays aujourd’hui sous le zoom de la communauté internationale qui prend acte de la cause Kabyle désormais officiellement internationalisée.

Un immense pas et une avancée politique substantielle pour la Kabylie grâce à la fois à la perspicacité et au courage politique de la diplomatie marocaine et de la lutte politique pacifique des indépendantistes Kabyles, ils ont ouvert les placards pleins de cadavres au propre comme au figuré de la junte militaire algérienne qui soutient, arme et finance, près de 100 mds $ depuis 1975, les milices sahraouis.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 220010 JUIL 21