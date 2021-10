KIDNAPPING DE MADJID AGGAD PAR LA GENDARMERIE COLONIALISTE ALGÉRIENNE ET PERQUISITION AU DOMICILE DE NOUREDDINE ARA

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

L’infatigable militant indépendantiste kabyle Madjid Aggad vient d’être arrêté de manière brutale en ce matin du 1 octobre. Suivi à la trace par une voiture banalisée avec des gendarmes en civil à son bord, il a été arrêté alors qu’il se rendait au village Imesdurar en compagnie de deux autres personnes pour participer à des actions de bénévolat (Tiwizi).

Le régime algérien continue donc sa politique répressive contre les militants pacifiques du MAK qu’il veut faire passer pour des dangereux terroristes. La longue série d’arrestations s’allonge ainsi tous les jours provoquant des drames à chaque fois qu’un militant ou citoyen kabyle est arrêté.

Le président du MAK et de l’Anavad, Ferhat Mehenni,condamne avec la plus grande fermeté cette énième arrestation et exige la libération immédiate et inconditionnelle de Madjid Aggad, tout en mettant en garde le régime algérien quant à l’usage de la violence et de la torture contre lui et tous les détenus kabyles. En effet, des informations persistantes semblent indiquer que la torture soit devenue une pratique systématique pour extorquer des aveux aux militants emprisonnés.

Nous apprenons, par ailleurs, que des élément de la BRI (une cinquantaine) se sont déplacés à Ililan (commune de Makouda) au domicile du militant Noureddine Ara, en son absence, et se sont permis de fouiller sa maison sous le regard médusé de sa mère. Ces pratiques doivent cesser immédiatement avant qu’il ne soit trop tard. Les militants indépendantistes ne font que revendiquer pacifiquement un droit fondamental reconnu par l’ONU et les instances internationales. Ils n’en dévieront pas !

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

01-10-2021

