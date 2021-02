KADER HOUALI REMERCIE LES AVOCATS QUI SE SONT DRESSÉS CONTRE LA DÉFENSE SÉLECTIVE

KABYLIE (SIWEL) — Maitre Kader Houali, jeune avocat des indépendantistes, originaire de Kabylie, a adressé un message de remerciement pour tous ses confrères qui se sont dressés contre la défense sélective et n’ont jamais hésité à défendre les indépendantistes kabyles.

Kader Houali a dit à propos : « Après trois longues années de rude combat, je suis très ému et très fier à la fois que le combat qu’on a mené moi et maitre Dekkal Sofiane pendant plusieurs années, contre la défense sélective a trouvé de l’écoute auprès de certains confrères avocats soucieux de la noblesse du combat des droits de l’homme ». Il a tenu également à saluer le courage et la bravoure de ces quelques avocats venus défendre avant-hier les militants convoqués à comparaitre devant le juge d’instruction près du tribunal d’Aqvu. Pour lui cette prise de conscience de la nécessité de dissocier le principe de la défense des droits humains sans tenir compte de l’idéologie des prévenus, est une victoire à rentabiliser et un acquis à préserver.

Ces propos sont prononcés suite aux procès des six indépendantistes kabyles, en l’occurrence Mira Moknach, Arezki Hidja, Isris Hamidouche, Sofiane Zerkak, Bilel Amouri et Madjid At Taleb, dont la défense était constituée de Maitre Kader Houali, Sofiane Ouali et d’autres, qui s’est tenu avant-hier auprès du tribunal d’Aqvu. Un procès qui s’est terminé par la mise des indépendantistes sous liberté conditionnelle jusqu’à un nouvel ordre afin de les empêcher d’assister aux futures manifestations. Dans l’une de ces anciennes déclarations, qui date du 05 octobre 2020, Maitre Houali a tenu à prononcer les propos suivants : « Quand il s’agit des militants ou des sympathisants du MAK, tout le monde se couche, c’est comme si ces derniers sont des citoyens de seconde zone. Une solidarité sélective et partiale qui témoigne de l’absence de maturité chez ces soi-disant Hirakistes ayant découvert le militantisme le 22 février 2019 ».

Pour rappel, le collectif d’avocats des indépendantistes, dont Maitre Kader Houali et Maitre Sofiane Ouali font partie, rendent visite souvent au détenu indépendantiste Lounès Hamzi injustement incarcéré à Koléa et ont assuré la défense de Sofiane Babaci lors de son procès auprès du tribunal de Bordj-Menaiel qui s’est tenu le 25 janvier dernier.

Youva Amazigh

SIWEL 171030 FEV 21