KADER HOUALI – LOUNES HAMZI EST STRESSÉ ET INQUIET

KABYLIE (SIWEL) — Aujourd’hui, 10 juin 2021, j’ai rendu visite à Lounès HAMZI, détenu à la prison de Koléa. Je l’ai trouvé très inquiet et stressé, puisqu’à ce jour, sa présentation devant le juge d’instruction n’a pas encore été programmée, même pire, ce dernier vient à nouveau de signer une prorogation de mandat de dépôt pour le militant.

Faut-il rappeler que Lounès en est à son troisième prolongement de mandat de dépôt, ordonné par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed.

C’est malheureux de constater que l’incarcération du militant dure déjà depuis 248 jours et que sa détention se prolonge outre mesure sans raison valable.

Étant fatigué de cette mesure qui n’a que trop duré, la seule chose qui lui tient à coeur aujourd’hui, c’est que son procès soit programmé, peu lui importe le verdict qui sera prononcé, il l’assumera en homme digne et courageux.

Nous reviendrons ultérieurement pour d’autres informations dans cette affaire ubuesque, car le dossier de Lounès HAMZI est plus que vide. C’est une détention arbitraire comme pour beaucoup d’autres militants, mais que le régime banalise et assume sans aucun état d’âme. Ce ne sont pas les scrupules qui les arrêtent, loin s’en faut !

KADER HOUALI

SIWEL 111715 JUI 21