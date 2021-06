KABYLIE – VUMERDES – DEUX ANS DE PRISON FERME ET AMENDE CONTRE LE MILITANT PACIFIQUE DU MAK SOFIANE BABCI

KABYLIE (SIWEL) — Un système judiciaire arbitraire, qui tire sur tous les Kabyles sans exception, plus d’une cinquantaine de Kabyles arrêtés quelques jours avant le jour de la mascarade électorale et autres après ce jour de honte, ces élections que les braves hommes et femmes kabyles ont définitivement rejetées.

Sofiane Babaci militant indépendantiste Kabyle, très connu dans sa région de Laεzib pour son engagement et dévouement pour la cause kabyle et aussi pour sa personnalité qui reflète une merveilleuse base éducative, il est condamné à 2 ans de prison ferme avec amende, pour seul motif: l’amour de sa nation Kabylie et le fait de défendre ses sœurs et frères pacifistes condamnés pour même motif et accusés comme étant terroristes.

Rappelant que Sofiane Babaci a été arrêté en se rendant à l’hôpital avec son ami qui de son tour est placé sous mandat de dépôt, même étant blessé et souffrant de troubles cardiaque, ces chasseurs de lumière du pouvoir barbare algérien n’ont pas hésité une seconde à l’embarquer et le placer sous mandat de dépôt, puis condamné à deux ans de prison ferme, suite à une affaire en justice où on lui a injustement appliqué ce verdict par contumace.

Sofiane, malgré son état de santé instable a été vite transféré en isolement, une pratique qui démontre l’acharnement du pouvoir criminel d’alger contre les kabyles défendant leur terres et les droits de leurs frères.

Le seul tort de Sofiane, de Lounes Hamzi, de Younes Kaced, de Mennad Maouche…est d’être kabyle, d’être seuls face à cette machine répressive algérienne, unissons nous, soyons à la hauteur des attentes de nos frères et sœurs arbitrairement emprisonnés, rendant le sourire à leurs familles, rendant à la Kabylie ses fils que le colonialisme algérien a kidnappés.

Dénonçons les pratiques machiavéliques du pouvoir central d’alger, seul et unique terroriste depuis le temps des décennies noires, depuis les années 80-81-2001 où des génocides ont été commis contre les kabyles. Mettons fin à cette opération de » zéro kabyle » par notre union, par notre solidarité et par notre lutte pacifique devant ce pouvoir terroriste qui ne différencie pas entre les kabyles, du moment qu’il a met la Kabylie entièrement dans son collimateur.

À bas l’injustice du pouvoir terroriste d’alger.

Seule la lutte paie.

Vive la Kabylie.

SIWEL 172200 JUIN 21