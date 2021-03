Kabylie : Séisme peu profond et de magnitude 6 au large de Vgayet suivi de 2 répliques (USGS & EMSC)

VGAYET (SIWEL) — Un séisme peu profond et de magnitude 6.0 sur l’échelle de Richter a secoué la Kabylie dans la nuit de mercredi à jeudi. L’épicentre du tremblement de terre était localisé à une profondeur de 8 kilomètres au large à 20 kilomètres au nord-nord-est de la ville de Vgayet à 01h04 locale jeudi (00h04 GMT). Peu après, deux répliques de magnitude 5,2 (à 01h17) et 4,7 (à 01h33) lui ont succédé.

Infographie Siwel avec USGS

Selon les rapports en temps réel émis par le centre mondial de données sismologiques géré par l’USGS (U.S. Geological Survey) depuis son centre fédéral à Denver, dans le Colorado, et l’EMSC (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen), voici les détails précis sur ce tremblement de terre et ses répliques :

La secousse tellurique s’est produite ce jeudi 18 mars à 01:04 heure locale (01:04 UTC), avec une magnitude de 6, son épicentre a été localisé à 8 km de profondeur selon USGS et 10 km d’après EMSC, à une latitude de 36.91 Nord / longitude de 5.206° Est (selon USGS) et 36.93 Nord / longitude de 5.24 Est (selon EMSC), soit à quelques :

20,4 km au Nord-Nord-Est au large de la ville côtière de Vgayet, 164 000 habitants.

40.3 km au Nord Est de Lekseur, 26 050 habitants

40.4 km au Nord Est d’Amizur, 25825 habitants

43.9 km au Nord Nord Est de Barbacha, 31 983 habitants

S’en sont ensuivies deux répliques, la première de magnitude 5.2 a eu lieu 13 minutes plus tard, à 01h17 et la deuxième de magnitude 4.7 à 01h33.

Pour l’heure, seuls des dégâts matériels sot à déplorer surtout dans la vieille ville où des fissures sont apparues et des vieilles bâtisses se sont écroulées.

En raison de la faible profondeur des secousses, des témoins sur les réseaux sociaux ont confirmé avoir ressenti le tremblement de terre partout en Kabylie et même au-delà sur le pourtour du bassin méditerranéen dont l’Algérie, la Tunisie, l’Italie et Espagne :

A Boumerdes, à 158 km à l’Ouest de l’épicentre, rappelant le sinistre séisme de 2003

A Tizi Wezzu, à 109 km à l’Ouest de l’épicentre

A Aïn Lhemmam, à 93 km au Sud de l’épicentre

A Aqvu, à 82 km au Sud Ouest de l’épicentre)

Sétif, à 83 km au Sud de l’épicentre

A Bordj Bou Arreridj, à 104 km au Sud Ouest de l’épicentre

Ressenti même jusque dans le pays chaoui, à Batna, à 174 km au Sud Est de l’épicentre

wbw

SIWEL 180422 MAR 21