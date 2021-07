KABYLIE/MAROC/ALGÉRIE ET LE SYNDROME DE STOCKHOLM

KABYLIE (SIWEL) — Ces jours-ci j’avoue que je suis un peu perdu, bon allons-y par étapes :

Le Maroc plaide à l’ONU pour l’autodétermination du peuple Kabyle, HONTEUX !

l’Algérie plaide pour l’indépendance du Sahara occidentale et de la Palestine jusqu’à financer le Hamas et le polisario, deux organisations on ne peut plus pacifiques, quelle NOBLESSE !

Israël a voté « oui » pour l’autodétermination de l’Algérie, cette méchante dictature est devenu L’ENNEMI JURÉ !

La Turquie empire colonisateur de l’Afrique du Nord a voté « non » à l’autodétermination de l’Algérie, cette belle démocratie est devenu aujourd’hui L’ALLIÉE ÉTERNELLE !

La totalité des Kabyles s’accorde à dire que l’Algérie écrase la Kabylie et ceux depuis 1962 au moins, cela dit si le Maroc veut nous aider à nous extirper des griffes de cette dictature raciste et xénophobe, certains génies Kabyles qui manient la politique comme un enfant de trois ans manierait un revolver, refusent cette aide et préfèrent rester sous l’emprise de leurs bourreau !

Cela s’appelle le SYNDROME DE STOCKHOLM, en effet quand l’otage devient emphatique envers son preneur d’otage après avoir été sous son dictat un long moment, il n’y a que comme ça que je m’explique l’attitude immature de certains d’entre nous qui se disent maîtriser la politique ! Ces gens nous disent clairement qu’ils préfèrent rester avec celui qui assassine et emprisonne ses enfants depuis la nuit des temps, oui rester dans le pays qui laisse mourir les gens de la COVID, faute d’infrastructures hospitalières dignes, oui ces gens ont le droit de vouloir rester otage mais pour autant, ont-ils le droit de sacrifier tout le peuple kabyle avec eux ?!

Ne dit-on pas que l’ennemi de mon ennemi est mon ami, apparement cette notion échappe aux adeptes de la HAINE DE SOI !

« Ḍ ungif win i bub n ṭaburṭ

akken i w nteḍra

!ma ṭɣil m add-ḍlqen i ṭsarutt ṭesεam niya

D was an čaṛeg ṭamurṭ an

Vrez ṭura »*

« A yiqvayliyen ig sluɣuyen di temda n tdukli » **

Azwaw At Qasi

SIWEL 281913 JUIL 21

(*)Lounes Matoub

(**) Ferhat Mehenni