TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Je suis un Kabyle qui affronte des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, faisant référence aux Kabyles dépourvus de leur kabylité, à force de vouloir défendre les Algériens et les Amazighs et démocratiser l’Algérie, en sacrifiant leur existence en tant que peuple entier .

Ils ont laissé leur appartenance dans un cercle qui les assimile dans une tournante éradiquant leur existence. Alors qu’ils ont été les seuls à défendre la démocratie et l’amazighité, ils ont mis leur potentiel de militantisme au service des autres.

Ne croyez-pas ceux qui vous disent que la Kabylie est faite pour l’héroïsme afin d’éveiller les Algériens. La Kabylie n’est pas faite pour protéger ses ennemis et se sacrifier pour eux, elle est faite pour voir ses enfants s’occuper d’elle. Normalement, tout est avorté en premier lieu par les Algériens qui n’ont pas soutenu la Kabylie pendant les grèves générales et le boycott des élections, mais dommage que le Kabyle est aveuglé par son souhait éternel de devenir Algérien comme les autres. Il ignore que la vraie condition pour qu’il soit Algérien à part entière, c’est de renier sa langue et sa culture kabyle, et toute forme d’identité faisant référence à ses origines.

La Kabylie n’est pas un cheval de course de l’Algérie coloniale. La Kabylie cherche juste son indépendance perdue en 1857.

Je rêve d’un peuple kabyle qui s’occupe de la Kabylie d’abord.

Tamurt-ik tamurt Taqvaylit!!

Nek_d_Aqvayli.

Je_suis_Kabyle.

Sofiane Babaci

SIWEL 072310 AVR 21