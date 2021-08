JE SUIS #FREHAT_MHENNI JE SUIS #MAK DES PHRASES TRÈS RÉPÉTÉES CES DERNIERS JOURS !

KABYLIE (SIWEL) — L’Algérie à travers son verbiage travaille la cohésion du peuple kabyle, sa solidarité, sa prise de conscience.

À travers, sa répression signe son fiasco diplomatique et appuis le référendum de l’autodétermination de la kabylie en nous donnant des preuves concrètes, médiatiques d’un pouvoir dictateur et criminel.

Leurs discours racistes, haineux qui vont contre la paix et la stabilité des peuples vont à l’encontre des objectifs RSE signés par l’Europe et plusieurs pays du monde et cela démontre l’urgence d’agir.

La barbarie de L’Algérie touche l’humain, mais aussi toute la biodiversité, à travers les feux criminels, l’instabilité, la famine, l’absence de soins… Ces actes n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui. Pendant que le monde entier fournit des efforts pour sauver la planète ! L’Algérie sans foi ni loi le sabote!

Pour finir, le peuple kabyle est forgé par des siècles de résistance. Personne ne pourra mettre un combat juste et noble à genou.

Le_MAK va continuer à vous terroriser par son pacifisme, ses intellectuels, ses jeunes déterminés et son président légitime et reconnu contrairement à votre claque à trois reprises

Tilelli nneɣ ad ttidnawi

S tugdudt ad ttner diswi

Ccah deg uεdaw mur tehwi

D Taqbaylit id yessawlen.

Notre indépendance on l’aura

Avec la démocratie elle triomphera

tant pis pour l’ennemi qui ne la veut pas

C’est la Kabylie qui appelle

We will have our independence

With democracy it will triumph

too bad for the enemy who does not want it

It is Kabylia that calls

انتصارنا سنحققه

بالدمقراطية سنكللھا

تبا لمن ابا

جمهورية القباءل تنادينا

Le peuple kabyle vaincra.

Dyhia.

SIWEL 302145 AOU 21