IVEDDI ƔER YIDIS N LWENNAS ḤEMZI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Amedyaz amḥaddi, d umeɣnas n umussu asduklan Akli Dwadi, iveggen-d iveddi-ines s tegmat d yiseɣ ɣer tama n umeɣnas Lwennas Ḥemzi, i yettwaḥevsen ɣef tiktiwin-ines, d umennuɣ-ines s talwit ɣef yizerfan n tmurt Taqvaylit.
Asirem-nneɣ d akken izen-agi ad d-yaweḍ akk imedyazen n tmurt n Yiqvayliyen, s wid yettidiren di tmurt, neɣ wid n i yellan deg yinig, ad refden isem n Lwennas Ḥemzi d yakk d yisemawen n yimeḥvas Iqvayliyen. Ad sutren tilelli-nsen.
Tudert i Teqvaylit
Idir@K
SIWEL 100908 MAR 21