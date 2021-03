INSTALLATION DE LA SECTION MAK-PACA

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵝⵎⵓⵔⵝⵏⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ

Le bureau de la diaspora a procédé par visioconférence à l’installation de la nouvelle section MAK PACA. Le groupe de militantes et militants indépendantistes réunis à Marseille ont décidé de s’inscrire courageusement dans l’action en se structurant et en intégrant la famille grandissante du MAK.

L’assemblée d’installation a été tenue le 20 et 21 mars 2021, appelée par masa Tafat At Amara, présidée par mas Reza Selhi assisté par mas Hamid Gherab et mas Malek At lhusin. Après l’écoute de l’hymne national, les points suivants ont été présentés, débattus et votés : la constitution de la section sous le nom de Section MAK PACA, l’adoption des statuts de la section et l’élection du bureau.

Le bureau est composé de : masa Tilelli At Werbah, masa Tafat At Amara et de masa Taous At Ali, respectivement, présidente, secrétaire général et trésorière, Toutes d’anciennes militante connues et respectés.

La section PACA s’est engagée à représenter, à promouvoir et à défendre les valeurs du MAK et le droit à l’autodétermination du peuple Kabyle.

Vous pouvez contacter la nouvelle section à : mak.paca2021@gmail.com

Vive le peuple Kabyle

Vive la Kabylie libre et indépendante

Signé :

Tilelli At Werbah

Présidente de la section-MAK-PACA

21 mars 2021

SIWEL 262030 MAR 21