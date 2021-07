INSTALLATION DE LA SECTION MAK NORMANDIE

AFRANIMAN I TAQVAYLIT

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

BUREAU DE LA DIASPORA

La famille du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie s’agrandit, des militantes et militants du Havre se sont réunis en visioconférence sous l’autorité du bureau de la diaspora dans le but d’installer une section du MAK. Présidé par mas Reza At Sεid et assisté par mas Hamid Gherab.

Après l’écoute de l’hymne nationale Kabyle, le bureau a procédé à :

La constitution du bureau

L’adoption des statuts

Nomination du bureau

Le bureau de la section est nommé : Section MAK Normandie

Les membres du bureau sont :

Mas Berkani D (président)

Mas Hamdi M (secrétaire)

Masa Cherfioui Y (trésorière)

La section MAK Normandie s’est engagée à représenter et à défendre les valeurs du MAK et le droit à l’autodétermination du peuple Kabyle.

Pour contacter la section :

E-mail: [email protected]

Vive le MAK

Vive la Kabylie libre et indépendante

Reza At Sεid

President du Bureau de la diaspora

SIWEL 152210 JUI 21