INGERENCE MAROCAINE DITES-VOUS ?

KABYLIE (SIWEL) — Tous à la frontière, le Maroc est à nos portes , semblent nous alerter les veilleurs impénitents de la « mère patrie Algérie », que sont les quelques kabyles maîtres es défenseurs des droits et d’autres en quêtes permanentes d’auditoire, pour tenter de mobiliser les kabyles pour une fictive et improbable « guerre des sables », mais surtout faire croire à la fidélité indéfectible de la Kabylie envers l’Algérie, en visant insidieusement le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, le MAK .

A qui profite ce comportement, pour le moins une offre de service au pouvoir assassin voué aux gémonies par les algériens eux-mêmes ? sinon une trahison des souffrances sans noms endurées par le peuple kabyle depuis soixante années; peut-être à leur fausse fierté de supplétifs à l’assaut de leur propre citadelle kabyle , ou seulement venir au secours d’un pouvoir crapuleux aux abois, ébranlé jusqu’aux fondements par une simple phrase, un jour, un moment, d’un diplomate représentant du Maroc aux Nations Unis ?



» Le peuple kabyle mérite plus qu’aucun autre son droit à l’autodétermination » déclare Monsieur Omar Hilale.

voilà ! c’est simple, c’est concis, c’est dit .Je suis kabyle, j’en pense quoi ? Si j’étais Maître Ait Larbi et compagnie, fiers de leur Kabylité jusqu’au trognon, je dirais : l’Algérie arabe c’est la Kabylie, et la Kabylie c’est l’Algérie arabe, du Maghreb arabe, rattachée et soumise à l’Orient arabe , de culture arabe et de langue officielle arabe bien entendu .



Heureusement pour la Kabylie, tous ses enfants ne souhaitent pas disparaître dans le creuset arabo-islamique, combiné par l’Algérie . Une douzaine de millions exigent , comme les arabes , de vivre dans un pays kabyle au nord de l’Afrique non pas au Maghreb arabe, baignés dans leur culture kabyle, prenant soin de leur langue et de leur histoire kabyles, inscrits comme tels dans le même registre que tous les peuples : arabes , juifs, italiens , espagnoles , québécois, chinois, anglais, libanais, etc…etc…Il se trouve que nous sommes occupés, brimés, humiliés par le pouvoir crapuleux algérien, depuis le coup de force du groupe dit d’Oujda armée en pyjama et babouches des frontières tunisiennes et marocaines durant la guerre de « libération », écrasant les résistants de l’intérieur et imposant l’Algérie arabe et musulmane en étouffant et interdisant à la Kabilité ancestrale de ce pays de s’exprimer , elle qui a oeuvré de toutes ses forces et détermination pour la libération de tous les algériens. C’est ce qu’on appelle remercier comme il se doit.Et maintenant rejoignez votre réduit kabyle et fermez-la.



Nous étouffons dans cette identité , cette appellation colonialiste et aliénante d’algériens arabes et musulmans que nous ne sommes pas. Notre respect est total pour l’arabe et pour les religions; mais avons-nous besoin de le dire, de le répéter? sauf que nous ne sommes pas cela , ni arabes , ni musulmans puisque la religion c’est le problème intime de chacun. Nous avons besoin d’air de respirer dans notre nature, dans notre identité pleine et entière. Nous ne sommes pas nous-mêmes aujourd’hui , nous vivons éhontément sous une identité d’emprunt , une identité arabe , pourquoi? comment est-ce possible? et jusqu’à quant ?



Voilà qu’un pays, le Maroc, vient nous apporter un peu d’oxygène , nous aider à sortir la tête de l’eau, à respirer en dénonçant l’étouffement culturel et identitaire que subit depuis tant d’années le peuple kabyle , en reconnaissant notre situation de peuple sous domination algérienne inacceptable , et qui, les premiers à crier haro sur le baudet ? des… kabyles algérianistes , avocats et autres supplétifs du pouvoir crapuleux, qui s’offusquent de son ingérence dans l’Algérie,cette juteuse affaire du clan mafieux militaro-islamiste-FLN au pouvoir.Nous savons que vous le faites aussi pour jeter la pierre dans le jardin du MAK ; mais c’est en vain que vous le faites ,car tel Moïse qui déchire la mer, le MAK prend le large et dans son sillage le peuple kabyle avance vers la liberté et à la maîtrise de son destin.



La Kabylie a tant donné à ce pays qu’elle a libéré par un sacrifice inouï au point qu’un général de l’armée d’occupation française, le général Bigeard ,a qualifié la guerre d’indépendance de guerre de Kabylie , non pas de guerre d’Algérie , en rapport la résistance déterminée et décisive de la Kabylie .



Ingérence marocaine dites-vous ? oui il y a ingérence mais une ingérence humanitaire pour un peuple en danger d’extinction, sinon de banalisation par le moyen du couple infernal de l’Islam et de l’arabe, armes de déracinement utilisées sciemment par le pouvoir FLN criminel sur le peuple kabyle. Nous sommes asphyxiés par l’idéologie arabo-islamique propagée par les supplétifs locaux. Nos femmes se voilent, nos jeunes se » barbent » et beaucoup tombent dans le piège de l’arabisation par ignorance , par l’appât du gain ou par coquetterie .Bientôt quand vous demanderez l’heure à quelqu’un , il vous répondra : salat el asser et demi ou salat el maghreb moins dix.



Dans les années 1970 – 1990 , le FLN et ses rejetons, en caporal chef nazi, interdit toute expression de la kabylité. Non seulement il est interdit d’en parler, mais ce qui est toléré est folklorisé pour lui dénier toute valeur culturelle d’un peuple. L’alphabet Tifinagh est prohibé au point de valoir à son détenteur la prison. Tous les médias sont muselés sur la spécificité kabyle . Il a été interdit à Mr Mameri de parler des poèmes kabyles anciens à l’université de Tizi Ouzou. C’est inouï , mais le système FLN l’a fait. On a voulu effacer l’Esprit Kabyle de ce pays, sa Mémoire.C’est du copié collé du nazisme allemand, qui en 1933, a organisé des autodafés dans les villes allemandes, pour brûler des dizaines de milliers de livres d’auteurs juifs pour « effacer l’esprit non allemand « , l’esprit juif.L’Algérie du FLN n’a pas brûlé , mais elle ne diffuse pas , elle folklorise , elle humilie , elle méprise, elle interdit l’épanouissement et la promotion de l’identité kabyle. Ceci n’est pas acceptable ni pardonnable.Toute cette expression culturelle valorisante et essentielle par tout ailleurs, devient complot contre l’Etat en Algérie, parce que c’est kabyle.Le système FLN s’est distiingué aussi dans l’assassinat de personnalités éminentes : Ms Khider M, Krim B , Khmesti M ,Benyehya M , colonel Zbiri T , colonel Chabou , Maitre Mecili A , etc… etc….. C’est ce pays qui dans ces années-là s’est ingéré dans les affaires de plusieurs pays pour apporter une aide appréciable aux mouvements indépendantistes ou d’émancipations identitaires , en parlant de leurs situations et en défendant leurs causes devant les instances internationales : ANC de Mandella , OLP palestinien , BLACK PANTHERS aux Etats Unis , VIETKONG vietnamien , MPLA Angola , FRELIMO Mozambique , RDA Guine et j’en oublie.Pensez-vous qu’ils refusèrent l’initiative algérienne sous prétexte qu’elle vient d’un pays dictatoriale, l’Algérie, assassin de ses opposants, et de surcroît ethnocide sur sa population kabyle rebelle? que nenni, ils en redemandent. Cela ne signifie pas qu’ils approuvent ce comportement déviant de la révolution, mais leurs peuples sont en danger,et toutes aides extérieures , d’où qu’elles viennent, sont les BIENVENUES. Et que peuvent-ils bien faire d’autre dans les situations qu’ils endurent de part leurs dictateurs ? ils ne peuvent ni s’en sortir tous seuls , ni venir en aide à quelqu’un. Ils acceptent une aide même du diable, car leurs bourreaux sont diaboliques.



C’est la même situation que vit la Kabylie depuis les premières minutes de « l’indépendance », qui se poursuit aujourd’hui en subissant les assauts destructeurs et multiformes de l’Algérie : occuper le terrain par les gendarmes et autres militaires , emprisonnements injustifiés de nos jeunes, embrigadements salafistes par ses relais locaux, menaces d’attaques au gaz, empêchement promotionnel des kabyles conforme à « zéro kabyles »décidé par le pouvoir criminel, feux à nos forêts , détournement d’investissements au profit d’autres régions , arabisation et islamisation à outrance, chasse aux indépendantistes et au comble du machiavélisme et de vulgarité du système algérien , même en ces moments de pandémie de la COVID 19 , la Kabylie est abandonné à son sort, et j’en passe et des meilleures. Dés lors que notre pays , la Kabylie , est dans la ligne de mire du pouvoir assassin , tout appui à notre indépendance est le bienvenu et celui du voisin marocain est appréciable . Mais le comportement des kabyles algérianistes , toujours prompt à manifester leurs hostilités à l’égard du MAK , est d’autant plus incompréhensif qu’il renforce l’emprise du pouvoir assassin sur la kabylie, par leur permanente disponibilité à lui venir à la rescousse chaque fois qu’il se trouve en difficulté, sous prétexte de défendre l’Algérie, par leur zèle patriotard, menacée par quelques ennemis jamais identifiés, car inexistants .



On ne peut pas prétendre défendre les droits de l’homme et aller au secours d’un pouvoir dénoncé par les algériens eux-mêmes et les institutions mêmes de l’ONU . Ce qui en dit long sur les motivations qui animent nombre d’intervenants kabyles sur la déclaration du représentant du Maroc lors de l’assemblée des pays non alignés tenue récemment. Leur cible inavouée c’est toujours la même , le MAK, mais peine perdue, le MAK suit son noble projet , bien déterminé à aller jusqu’à l’indépendance ; « vous lui en touchez une sans faire bouger l’autre ». Avec la reconnaissance du Maroc du combat pacifique et humain du MAK-ANAVAD, qui ne lutte pas pour la gloire mais pour la libération de notre peuple, tous les espoirs sont permis de voir la situation critique du peuple kabyle évoluer vers l’autodétermination, dés lors q’elle vient en débat à l’assemblé des Nations Unis , comme le fût la révolution algérienne appuyée par les pays non alignés ; les mêmes pays qui viennent d’être saisies sur cette situation par le représentant du Maroc Monsieur Omar Hilale.A bas le pouvoir colonialiste algérien , vive le Maroc.

Hocine O.01/08/2021

Hocine O

SIWEL 082340 AOU 21