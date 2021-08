Incendies meurtriers déclenchés par le régime algérien : Remerciements de la Kabylie au soutien international

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

Communiqué

La Kabylie remercie tous les pays et les villes de par le monde qui offrent leur aide pour l’extinction des incendies en Kabylie. Le Maroc, la Tunisie et la France, les villes de Marseille et de Saint-Denis, et tous les autres pays et/ou villes dont nous n’avons pas encore pris connaissance.

Nous condamnons le refus des autorités algériennes qui ont peur que les équipes étrangères qui seront dépêchées sur place récoltent des témoignages accablants sur l’implication des militaires et de leurs hélicoptères dans les départs des feux qui ont tué des dizaines de Kabyles, brûlé des millions d’oliviers et dévasté toute la faune.

Si la Kabylie était indépendante ce serait elle qui solliciterait cette aide et qui aurait accueilli à bras ouverts tous ces généreux bénévoles comme cela se pratique partout dans le monde.

Aujourd’hui, c’est le Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) qui, au nom du peuple kabyle, félicite et remercie ces offres d’aide désintéressées.

Ferhat Mehenni

Président du gouvernement Provisoire Kabyle en exil

SIWEL 111800 AOU 21