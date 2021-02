IGHIL ALI ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

IGHIL ALI (SIWEL) — Un grand rassemblement de soutien et de solidarité aux détenus souverainistes kabyles a été organisé, hier, devant le siège d’APC d’Ighil Ali, commune relevant de la préfecture de Vgayet. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour dénoncer les pratiques du système colonial, jugées arbitraires, qui ne cesse de convoquer des jeunes kabyles en justice pour avoir osé exprimer pacifiquement leurs opinions.

Après avoir remercié les habitants d’Ighil Ali pour l’accueil chaleureux réservé aux organisateurs du meeting, mass Mustapha, l’un des jeunes intervenants souverainistes, a tenu à citer les noms des jeunes Kabyles d’Ighil Ali convoqués par la justice coloniale en l’occurrence l’avocat Sofiane Ouali, Ryadh, Bilal Amouri, Ferhat At Ouldjoudi, Laarbi, Mokrane, Ourezki Hidja et d’autres dont le seul tort c’est d’avoir choisi d’être kabyles. Il a tenu également à dire que le seul projet du système colonial c’est l’antikabylisme, il s’attaque à tous ceux qui sont kabyles, et pas uniquement aux indépendantistes, tels que l’avocat Sofiane Ouali, qui n’a rien à avoir avec le mouvement souverainiste. Il a ensuite remet à sa place l’avocate Nabila Smail, qui a plaidé l’innocence de Walid Nekiche en niant son appartenance au MAK, et en appelant, dans l’une de ses interventions, a jugé Ferhat Mehenni, président de MAK Anavad, en lui rappelant l’article 30 qui stipule que l’Algérie est solidaire avec les peuples qui revendiquent leur droit à l’autodétermination.

Plusieurs autres intervenants ont tenu à dénoncer la politique discriminatoire adoptée par le pouvoir colonial visant à diviser les Kabyles. El Khoudir Agrawliw Bouchelaggem, un autre intervenant venu d’Ait Ourtirane, a tenu à dire que les Kabyles doivent être tous unis et solidaires qu’ils soient de Vgayet, Tizi Wezzu, Tuviret ou de Boumerdès. Pour lui l’unité nationale n’a jamais existé, il a dit qu’en 2001 lors de la marche des Kabyles à Alger, à Bab El Oued on lui a donné de l’acide à la place de l’eau ce qui a failli lui exploser son estomac. Le comité de soutien aux militants d’Ath Abbas a tenu à remercier, via sa page Facebook, tous les citoyens pour leur formidable solidarité exprimée par leur présence massive au rassemblement.

Youva Amazigh

SIWEL141410 FEV 21