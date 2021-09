HUIT MANDATS DE DÉPÔT CONTRE LES HUIT MILITANTS PACIFISTES ARRÊTÉS LA SEMAINE PASSÉE

KABYLIE (SIWEL) — Le juge d’instruction vient de prononcer des condamnations basées uniquement sur l’injustice, l’arbitraire, comme à l’habitude du pouvoir terroriste d’Alger. Les huit détenus arrêtés frappés de cette aberration sont : Boudjemaa Malek, Arezki Oulhadj, Mohamed Mouloudj, Zahir Messaouden, Saidi Abdennour, Djemai Zahir, Ali Mimoune, Ould Mohand Hanafi. Le seul motif des arrestations de ces hommes, le plus grand des actes terroristes selon cet État voyou, l’amour qu’ils portent à la nation kabyle. Voilà donc le motif qui a amené à ce qu’on les accuse de terrorisme, d’atteinte à l’unité nationale. Aimer sa terre, son identité, sa langue et l’affirmer haut et fort peut donc vous mener directement dans les geôles de cette Algérie qui s’enorgueillit de son arabité, de son appartenance au monde arabo islamique uniquement. C’est à ce titre pour elle que tout attachement à la kabylité est considéré acte terroriste, subversif qui, dès lors, implique toute personne l’affirmant comme relevant d’une association ou organisation terroriste.

Le délit de violation de l’unité nationale, précisément dans cette affaire, s’est associé à de tels délires pour faire d’eux des coupables tous désignés, en l’occurrence, ils sont accusés d’avoir reçu de l’argent de l’étranger, d’être ceux qui ont propagé les feux de forêts cet été, d’être ceux qui propagent de fausses nouvelles afin de semer la terreur parmi les citoyens. Il convient également de rappeler que les détenus ont été placés en détention provisoire en vertu d’une décision du juge d’instruction, à la prison de Koléa (Alger). Pour être clair, la défense a fait appel de cette décision, qui sera tranchée par la Chambre d’accusation dans les prochains jours.

Une autre affaire, celle de Kherrata et du village Kiria à Adekkar où une vingtaine de jeunes ont été embarqués, ainsi que le professeur et écrivain Abdenour Abdessalam, placé d’ailleurs sous mandat de dépôt jeudi 16 septembre, par le juge instructeur près du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Cinq autres jeunes ont également été incarcérés dans le cadre de la même affaire, à savoir leur lien avec le MAK, organisation terroriste la pire qui soit selon les loups coloniaux sévissant en Kabylie. Il s’agit de Lahlou Bechakh, Hamza Bounoune, Razik Zouaoui, Sofiane Mehenni et Tahar Amichi,

La justice algérienne prolongement naturel ou bras exécutoire, c’est au choix, du pouvoir criminel colonial, placée bien évidemment au dessus de toutes les lois et textes constitutionnels d’opérette, a rejeté sans surprise aucune la demande de mise en liberté provisoire de Djamel Ikni, militant pacifiste, humaniste, très connu dans sa région, Awqas, et la Kabylie entièrement. Rappelons par ailleurs que l’appel de la population d’Awqas, toute la société civile, à une grève générale exigeant la libération de tous les détenus et du fils adorable de cette localité a atteint les 100%. Un exemple à suivre dans les quatre coins de la Kabylie pour exiger la libération de toutes nos sœurs et tous nos frères injustement incarcérés dans les geôles du pouvoir terroriste d’Alger, l’un des pires au monde, ce n’est donc pas rien ce à quoi nous faisons face !!!

Nous insistons toujours sur l’élément de la vigilance dans toutes les démarches portant soutien à nos détenus, la Kabylie est placée avant tout, mais la vie du peuple kabyle, son existence et sa solidarité sont primordiales.

Soutien indéfectible à tous nos détenus qui sont notre honneur et notre fierté.

Vive la Kabylie libre et indépendante où chacun de ses enfants pourra vivre sereinement sa kabylité, sans peur ni complexe !

SIWEL 200002 SEP 21