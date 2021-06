Hommage de Ferhat Mehenni à Si Ahmed Sidi Abderrahmane : « Un ami s’en est allé »

Abder, comme nous l’appelions affectueusement dans les années 70-80, de son vrai nom, Si Ahmed Sidi Abderrahmane, vient de tirer sa révérence, emporté par cette maudite Covid19.

Il etait l’arrangeur de la toute première version de Vava Inuva dans laquelle il a joué à la guitare d’accompagnement. Il était également le compositeur de très belles mélodies comme Tamacahutt n tsekkurt interprétée par le grand Idir, Nemfaraq ur nxemmem ou Amek i tevɣam ul chantées par la sublime diva kabyle, Nouara, et de nombreuses oeuvres de la non moins sublime Zahra N Summer comme Ziɣ d netta.

Il avait fait partie du groupe Lazouk en 1973 avant de s’occuper de Zahra, puis de rejoindre Imazighen Imoula.

Médecin de profession, éminent allergologue, il avait son cabinet qui ne désemplissait pas de Nouvelle-ville à Tizi-Ouzou.

Discret et estimé de tous, il se consacrait à sa famille, ses patients et sa musique.

Il y a un an, j’ai remis à un ami, Hmimi Ait Bachir, le sonore et la partition des arrangements que j’ai réalisés sur son immortel Amek i tevgham ul pour les lui remettre et avoir son avis. Mais la pandémie vient d’en décider autrement.

En ces douloureuses circonstances, je présente à sa femme et ses enfants, ainsi que ses frères et soeurs, mes condoléances les plus sincères.

Pour saluer sa mémoire, je rends publique son œuvre sur laquelle j’ai travaillé.

A bientôt l’ami

Ferhat Mehenni

SIWEL 051040 JUIN 21