FEUX DE FORÊTS ET ASSASSINAT POLITIQUE : INCRIMINÉE, LA JUNTE PREND LA TANGENTE LÂCHE DE LA MENACE

KABYLIE (SIWEL) — La prétendue montagne, le Haut Conseil de Sécurité (HCS), qui n’a de haut que le nom que les crapules au pouvoir ont bien voulu lui donner, n’a accouché que de leur médiocre crottes de rats qu’ils sont.

Lorsque l’on parle de crise multidimensionnelle, il est entendu que cela ne concerne pas quelques domaines mais tous les domaines et là est le nœud.

Le ventre des algériens est vide, la misère règne, la junte militaire est maudite par les populations. Les pénuries, surtout celle de l’eau, de l’oxygène, des vaccins et des médicaments, les plus urgentes, sont patentes.

Attendue sur ces points flagrants, indignes d’un pays pétrolier, qui, comble de l’ironie, se vante de disposer de 44 milliards de dollars de réserve de change, avec toutes ces tares économiques, financières etc… C’est sur le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) que se focalise la ruse de la junte pour le menacer et tenter d’échapper à ses responsabilités.

Le MAK avec ses avancées politiques et sa notoriété pacifique éprouvée, grandissante chaque jour en « Algérie » même ; les algériens éclairés saisissent désormais mieux les conditions historiques, sociales, culturelles et politiques des revendications légitimes de la Kabylie pour son indépendance et sur la scène internationale, la cause Kabyle est sur le bureau des institutions internationales.

Ce 18 août, le rassemblement Kabyle devant le Parlement Européen (PE) où la question Kabyle a résonné dans tous les bureaux des députés européens jette la junte dans la panique totale.

En place et lieu de gérer tous ces problèmes et de répondre aux questions qui lui sont posées sur la tragédie Kabyle, la junte tente la diversion et se focalise sur le MAK et le Maroc, pays, qui soulignons-le, en matière de contrôle du virus et de vaccination de sa population dépasse avec ses près de 15 millions de personnes vaccinées à ce jour cette « Algérie » pétrolière, arrogante mais sans Économique qui traîne la patte. Cette entité algérienne, une fumisterie pathétique, tente le bluff comme dans un poker menteur.

Quel est l’État civilisé ou quelle est la personne qui peut gober toutes ses accusations fallacieuses contre les Kabyles et particulièrement le MAK où dans chaque famille Kabyle il ya au moins un militant. Ces accusations mensongères produisent non seulement l’effet contraire mais sont vécues par les destinataires de cette propagande mensongère comme une insulte à leur intelligence.

DEMAIN SERA KABYLE EN KABYLIE

Foin de faux-fuyants pour les obligés de la junte. Éluder la responsabilité de la junte dans le crime incendiaire contre la Kabylie et tenter de réduire le crime prémédité contre Djamel, filé depuis Miliana, à un banal faits divers alors qu’il s’agit d’un assassinat politique relève de la complicité morale.

Le refus de soulever la problématique de ces incendies criminels et de cet assassinat politique, loin d’être un signe de sagesse, est-il le signe d’un enrôlement idéologique dans ces services criminels que l’on veut disculper ?

Si les populations de ce territoire nommée « Algérie » ainsi que l’opinion internationale sont choquées, le constat est là que la junte a mobilisé ses »Zintellos » organiques et allumé des contre-feux médiatiques pour inverser les accusations où la victime devient forcément le coupable.

Le refus probable, pour cause fourbe « de souveraineté nationale », d’une enquête internationale sur ces crimes innommables, demandée et exigée légitimement par le Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK), signera, à revers, la culpabilité de la junte dans toute cette catastrophe criminelle planifiée.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 202259 AOÛT 2021