FERHAT MHENNI : LA KABYLIE INDÉPENDANTE SERA UN PAYS DES LIBERTÉS ET DES DROITS

KABYLIE (SIWEL) — Dans sa visioconférence du 06 avril dernier, programmée dans le cadre de la commémoration des printemps kabyles de 1980, 1981 et 2001, à l’université Targa Ouzemour de Vgayet, que les alliés locaux du pouvoir colonial ont vainement tenté d’empêcher en procédant à la coupure d’électricité et d’autres subterfuges, Mass Farhat Mhenni, président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie et de l’Anavad, a tenu à parler, devant une assistance très nombreuses, qui a tenu à être massivement présente, pendant plus de deux heures, malgré le froid glaciale qui régnait pendant ce soir là à Vgayet, des jalons du projet de société de la Kabylie indépendante à laquelle il aspire.

Dans son intervention, Mass Farhat a dit que la Kabylie sera la terre de la liberté d’expression et des droits, de la liberté de circulation, de la liberté de culte et d’égalité entre hommes et femmes. Mass Aselway a parlé de l’enseignement dans la Kabylie indépendante qui, pour lui, sera basé sur la science et le savoir qui seront enseignés avec la langue kabyle. L’économie kabyle sera libérale, chaque citoyen aura le droit d’investir et de produire des richesses sur tout le territoire de la république kabyle. Pour la monnaie, il est évident que la monnaie actuelle sera remplacée par une monnaie kabyle. En ce qui concerne l’énergie, il préconise l’investissement dans les énergies renouvelables comme ce qui se fait actuellement dans tous les autres pays développés. Parlant des enseignes des commerces, Mass Ferhat a dit que la Kabylie indépendante garantira la liberté aux commerçants d’écrire leurs enseignes même en chinois. Une aide à la production culturelle sera garantie pour les producteurs, chanteurs et artistes.

En ce qui concerne la religion, Mass Ferhat a dit que la Kabylie sera laïque, la liberté de culte sera garantie et chacun pratiquera sa religion comme il veut. Pour la construction de bâtiments, il dit qu’ils seront construits avec des normes antisismiques. Parlant de ceux qui sont morts pour la Kabylie, le président du MAK a tenu à rendre hommage à ceux qui sont morts pour la libération de la Kabylie en 1871 , 1857 et ceux qui sont tombés au champ d’honneur, en Kabylie, pendant 1954 à 1962, sans oublier ceux du printemps noir de 2001.

Le débat a été ensuite ouvert aux intervenants qui ont pris la parole pour poser des questions relatives à la gestion des différents domaines dans la futur Kabylie indépendante auxquelles Mass Aselway a tenu clairement à répondre. En réponse à l’un des intervenants à propos de la position des partis kabyles vis-à-vis des futures élections, Mass Farhat a tenu à remercier le FFS et le RCD pour leur boycott des élections législatives prochaines qui seront organisées par le pouvoir colonial, le 12 juin 2021 tout en insistant sur la fraternité qui doit régner entre kabyles.

Youva Amazigh

SIWEL 101120 AVR 21