FÉLICITATIONS DE LA KABYLIE À L’ÉCOSSE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Des élections législatives viennent d’avoir lieu au Royaume Uni.

À l’issue de ce scrutin, le peuple écossais s’est prononcé démocratiquement en faveur d’un deuxième référendum d’autodétermination en donnant la majorité au Scottish National Parti et à sa tête, la Cheffe du Gouvernement écossais, Madame Nicola Sturgeon.

Au nom du peuple KABYLE qui lutte pacifiquement pour l’autodétermination de la Kabylie, au nom du MAK et de l’Anavad, nous saluons la victoire du parti indépendantiste écossais et présentons nos félicitations au SNP et à sa présidente.

Le président du MAK et du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil (Anavad) appelle le Premier Ministre Britannique, M. Boris Johnson, en tant que gentleman, à accéder à l’aspiration référendaire du peuple écossais.

Signé : Aksel Ameẓyan

Porte-parole de la présidence de l’Anavad et Ministre kabyle chargé des Relations Internationales

Le 10-05-2021

SIWEL 101624 MAI 21